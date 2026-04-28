tiramisu

Ilyet még nem látott: gigantikus méretű tiramisu döntött Guinness-rekordot – videó

Egy látványos gasztronómiai rekordkísérlet tartotta lázban a hétvégén Londont, ahol olasz mesterszakácsok gyűltek össze egy különleges cél érdekében. A tiramisu egy egészen rendkívüli méretű alkotással döntötte meg a korábbi világrekordot, amely már önmagában is komoly kihívásnak számított.
Az esemény során tiramisu rekord született Londonban, amely az olasz desszert iránti rajongást és szakértelmet is bizonyította. A Guinness-rekord tiramisu elkészítése komoly szervezést és hatalmas mennyiségű alapanyagot igényelt - tájékoztat a BBC.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 26: A record-breaking tiramisu, measuring 440.58 meters, is displayed at Chelsea Old Town Hall in London, United Kingdom on April 26, 2026. Led by Italian entrepreneur Mirko Ricci and the London branch of the Federation of Italian Chefs, dozens of volunteers collaborated over two days to surpass the previous 273.5-meter record set in Milan in 2019. Guinness World Records official adjudicator Lorenzo Veltri verified the measurement on-site during the event, which was supported by the Italian Embassy and the Italian Cultural Institute. All proceeds from the organization were donated to the Esharelife Foundation to support efforts in combating poverty. Muhammed Yaylali / Anadolu (Photo by Muhammed Yaylali / Anadolu via AFP)
A rekordot döntő tiramisu Londonban, a Chelsea Old Town Hall épületében
Fotó: MUHAMMED YAYLALI / ANADOLU

Hogyan készült el a világ leghosszabb tiramisuja?

A rekordkísérlet során a desszertet a helyszínen, élőben készítették el a szakácsok, a Guinness szabályainak megfelelően. A séfek folyamatosan építették egymás mellé a rétegeket, ügyelve arra, hogy a desszert egységes maradjon. Az elkészítés több órán át tartott, és precíz összehangolt munkát igényelt.

A londoni rekordot döntő tiramisu végül 440,6 méter hosszú lett, amivel jócskán túlszárnyalta az előző csúcsot. Ez a méret nemcsak látványos, hanem egyedülálló is a gasztronómiai rekordok világában.

A rekordot döntő tiramisu elkészítése Londonban
Olasz séfek és önkéntesek dolgoznak a történelmi tiramisu elkészítésén
Fotó: MUHAMMED YAYLALI / ANADOLU

Milyen alapanyagok kellettek az óriás tiramisuhoz?

Az óriás desszert elkészítéséhez hatalmas mennyiségű hozzávalókra volt szükség:

  • körülbelül 150 000 darab babapiskóta;
  • mintegy 20 000 tojás;
  • nagy mennyiségű kávé;
  • krémes mascarpone alap.

A séfek szerint a jó tiramisu recept alapja a minőségi alapanyag és a megfelelő arányok.

A korábbi rekordot Milánóban állították fel, amely 273,5 méter hosszú volt. Ezt a csúcsot most sikerült jelentősen túlszárnyalni a londoni eseményen.

A rekordkísérletben összesen 100 olasz séf vett részt, akik közösen dolgoztak a hatalmas desszert elkészítésén. A csapatmunka kulcsfontosságú volt, hiszen ilyen méretű édességet csak tökéletes koordinációval lehet létrehozni.

A tiramisu az egyik legkedveltebb olasz desszert, és most itt egy különleges változata: a pisztáciás tiramisu! Krémes mascarpone, gazdag pisztáciakrém és puha, eszpresszóba mártott babapiskóta rétegei teszik ellenállhatatlanná. Egy igazán elegáns, mégis egyszerűen elkészíthető édesség, amely tökéletes lezárása lehet egy finom vacsorának.

 

 

