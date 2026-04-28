Ilyet még nem látott: gigantikus méretű tiramisu döntött Guinness-rekordot – videó

Az esemény során tiramisu rekord született Londonban, amely az olasz desszert iránti rajongást és szakértelmet is bizonyította. A Guinness-rekord tiramisu elkészítése komoly szervezést és hatalmas mennyiségű alapanyagot igényelt - tájékoztat a BBC.
Hogyan készült el a világ leghosszabb tiramisuja?
A rekordkísérlet során a desszertet a helyszínen, élőben készítették el a szakácsok, a Guinness szabályainak megfelelően. A séfek folyamatosan építették egymás mellé a rétegeket, ügyelve arra, hogy a desszert egységes maradjon. Az elkészítés több órán át tartott, és precíz összehangolt munkát igényelt.
A londoni rekordot döntő tiramisu végül 440,6 méter hosszú lett, amivel jócskán túlszárnyalta az előző csúcsot. Ez a méret nemcsak látványos, hanem egyedülálló is a gasztronómiai rekordok világában.
Milyen alapanyagok kellettek az óriás tiramisuhoz?
Az óriás desszert elkészítéséhez hatalmas mennyiségű hozzávalókra volt szükség:
- körülbelül 150 000 darab babapiskóta;
- mintegy 20 000 tojás;
- nagy mennyiségű kávé;
- krémes mascarpone alap.
A séfek szerint a jó tiramisu recept alapja a minőségi alapanyag és a megfelelő arányok.
A rekordkísérletben összesen 100 olasz séf vett részt, akik közösen dolgoztak a hatalmas desszert elkészítésén. A csapatmunka kulcsfontosságú volt, hiszen ilyen méretű édességet csak tökéletes koordinációval lehet létrehozni.
Krémes pisztáciás tiramisu mindössze 20 perc alatt
A tiramisu az egyik legkedveltebb olasz desszert, és most itt egy különleges változata: a pisztáciás tiramisu! Krémes mascarpone, gazdag pisztáciakrém és puha, eszpresszóba mártott babapiskóta rétegei teszik ellenállhatatlanná. Egy igazán elegáns, mégis egyszerűen elkészíthető édesség, amely tökéletes lezárása lehet egy finom vacsorának.
A korábbi rekordot Milánóban állították fel, amely 273,5 méter hosszú volt. Ezt a csúcsot most sikerült jelentősen túlszárnyalni a londoni eseményen.