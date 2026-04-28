Ilyet még nem látott: gigantikus méretű tiramisu döntött Guinness-rekordot – videó

Az esemény során tiramisu rekord született Londonban, amely az olasz desszert iránti rajongást és szakértelmet is bizonyította. A Guinness-rekord tiramisu elkészítése komoly szervezést és hatalmas mennyiségű alapanyagot igényelt - tájékoztat a BBC.

A rekordot döntő tiramisu Londonban, a Chelsea Old Town Hall épületében

Fotó: MUHAMMED YAYLALI / ANADOLU

Hogyan készült el a világ leghosszabb tiramisuja?

A rekordkísérlet során a desszertet a helyszínen, élőben készítették el a szakácsok, a Guinness szabályainak megfelelően. A séfek folyamatosan építették egymás mellé a rétegeket, ügyelve arra, hogy a desszert egységes maradjon. Az elkészítés több órán át tartott, és precíz összehangolt munkát igényelt.

A londoni rekordot döntő tiramisu végül 440,6 méter hosszú lett, amivel jócskán túlszárnyalta az előző csúcsot. Ez a méret nemcsak látványos, hanem egyedülálló is a gasztronómiai rekordok világában.

Olasz séfek és önkéntesek dolgoznak a történelmi tiramisu elkészítésén

Fotó: MUHAMMED YAYLALI / ANADOLU

Milyen alapanyagok kellettek az óriás tiramisuhoz?

Az óriás desszert elkészítéséhez hatalmas mennyiségű hozzávalókra volt szükség:

körülbelül 150 000 darab babapiskóta;

mintegy 20 000 tojás;

nagy mennyiségű kávé;

krémes mascarpone alap.

A séfek szerint a jó tiramisu recept alapja a minőségi alapanyag és a megfelelő arányok.

A rekordkísérletben összesen 100 olasz séf vett részt, akik közösen dolgoztak a hatalmas desszert elkészítésén. A csapatmunka kulcsfontosságú volt, hiszen ilyen méretű édességet csak tökéletes koordinációval lehet létrehozni.