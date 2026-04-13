Brüsszel máris megüzente Magyar Péternek, hogy mit várnak el tőle

A Tisza Párt győzelme után az Európai Bizottság gyorsan lépett, és egyértelmű üzenetet küldött: javítani kell a kapcsolatokat Ukrajna felé, és végre kell hajtani azokat a reformokat, amelyekért cserébe érkezhet az uniós támogatás.

Brüsszel már nyomást gyakorol a Tisza vezetőjére Ukrajna miatt

A Financial Times értesülései szerint Brüsszel már az első naptól kapcsolatba lépett Magyar Péterrel.

Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott: ha a magyar fél teljesíti az ígéreteit, akkor az EU is teljesíteni fogja a saját vállalásait.

A háttérben mintegy 35 milliárd eurónyi befagyasztott forrás áll, amelyhez Magyarország csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a Brüsszel által meghatározott feltételeket. Ezek között 27 különböző követelmény szerepel, amelyek több korábbi kormányzati döntés visszavonását is magukban foglalják.

Ukrajna és a szankciók a középpontban

Diplomáciai források szerint Brüsszel kulcsfontosságú jelzésként tekint arra, ha az új magyar vezetés feloldja az Ukrajna számára szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti az Oroszország elleni szankciók körüli vétót.