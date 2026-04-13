magyarország

Brüsszel máris megüzente Magyar Péternek, hogy mit várnak el tőle

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza választási győzelme után Brüsszel azonnal nyomást kezdett gyakorolni a párt vezetőjére Ukrajna ügyében, miközben a befagyasztott uniós források feloldása is feltételekhez kötött.
A Tisza Párt győzelme után az Európai Bizottság gyorsan lépett, és egyértelmű üzenetet küldött: javítani kell a kapcsolatokat Ukrajna felé, és végre kell hajtani azokat a reformokat, amelyekért cserébe érkezhet az uniós támogatás.

A Financial Times értesülései szerint Brüsszel már az első naptól kapcsolatba lépett Magyar Péterrel. 

Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott: ha a magyar fél teljesíti az ígéreteit, akkor az EU is teljesíteni fogja a saját vállalásait.

A háttérben mintegy 35 milliárd eurónyi befagyasztott forrás áll, amelyhez Magyarország csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a Brüsszel által meghatározott feltételeket. Ezek között 27 különböző követelmény szerepel, amelyek több korábbi kormányzati döntés visszavonását is magukban foglalják.

Ukrajna és a szankciók a középpontban

Diplomáciai források szerint Brüsszel kulcsfontosságú jelzésként tekint arra, ha az új magyar vezetés feloldja az Ukrajna számára szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti az Oroszország elleni szankciók körüli vétót.

 

