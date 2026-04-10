Így történt a világtörténelem legismertebb hajókatasztrófája – sosem látott felvételek a Titanicról

1912. április 10-én futott ki Southampton kikötőjéből a világ egyik legismertebb óceánjárója, amelyet korának technikai csodájaként ünnepeltek. A Titanic indulása akkor még a modern hajózás diadalának tűnt, néhány nappal később azonban a történelem egyik legismertebb tengeri katasztrófájává változott.
A brit RMS Titanic a White Star Line társaság Olympic-osztályú luxusgőzöse volt, amelyet arra terveztek, hogy testvérhajóival együtt uralja a transzatlanti utasforgalmat. A kor mércéjével nézve óriási mérete, páratlan kényelme és korszerűnek hitt rekeszes hajóteste miatt sokan elsüllyeszthetetlennek tartották.
A világ egyik legnagyobb és legfényűzőbb hajója volt
A Titanicot az észak-írországi Belfastban, a Harland and Wolff hajógyárban építették. Hossza 270 méter volt, szélessége 28 méter, magassága pedig csaknem egy 18 emeletes házéval ért fel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!