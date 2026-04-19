Döbbenetes összegért kelt el egy Titanic-mentőmellény

A több mint egy évszázados mentőmellényt a brit Henry Aldridge & Son aukciósház árverezte el, és végül 670 ezer fontért (közel 280 millió Ft) vitte el egy gyűjtő. Ez önmagában is szenzáció – de van egy még durvább részlet: 114 év alatt ez az első Titanic-mentőmellény, amely valaha aukcióra került, számolt be a bbc.com.

A katasztrófát túlélő Laura Mabel Francatelli Titanic-mentőmellénye közel 280 millió forintért kelt el egy aukción – Fotó: LEON NEAL / AFP

Egy Titanic-túlélő viselte a katasztrófa éjszakáján

A különleges darabot az első osztályon utazó Laura Mabel Francatelli használta 1912. április 14-én, amikor a hajó jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. Ő azon mintegy 700 túlélő közé tartozott, akinek sikerült mentőcsónakba jutnia – miközben több mint 1500 ember meghalt a tragédiában.

A mentőmellény nemcsak ritka, hanem személyes is:

több túlélő aláírása is megtalálható rajta

12 zsebbel rendelkezik

válltámaszokkal és oldalszíjakkal készült

Egy igazi, kézzel fogható emlék a történelem egyik legismertebb katasztrófájából.

Az ár az egekbe szökött

A szakértők eredetileg 250-350 ezer fontra becsülték a relikvia értékét – ehhez képest a végső ár több százezer fonttal magasabb lett.

Extázisban vagyok. Ez tökéletesen mutatja, hogy a Titanic története iránti érdeklődés még mindig óriási”

– reagált az aukció vezetője, Andrew Aldridge.

Nem ez volt az egyetlen szenzáció

Ugyanezen az árverésen egy mentőcsónakból származó ülőpárna is gazdára talált – nem is akárhogy: 390 ezer fontért (162 millió Ft) kelt el. A tárgy eredetileg egy olyan utashoz köthető, aki nem élte túl a katasztrófát: Richard William Smith londoni teakereskedő a hajón vesztette életét, testét sosem azonosították.

A párnát végül a Titanic Museum Attraction vásárolta meg, ahol hamarosan ki is állítják – így a látogatók testközelből láthatják a tragédia egy darabját.

114 éve történt – de nem felejtünk

Az árverés időzítése sem volt véletlen: Southampton városa nemrég emlékezett meg a katasztrófa 114. évfordulójáról. Kijelenthető, hogy a Titanic nemcsak történelem – hanem ma is szenvedély, üzlet és legenda. Egy egyszerű mentőmellény, illetve egy ülőpárna most bebizonyította: a múlt darabjaiért a gyűjtők még mindig vagyonokat fizetnek.

