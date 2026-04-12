Videó bizonyíthatja – ukrán menekülteket toborozhatnak zavargásokhoz

A volt ukrán parlamenti képviselő, Igor Moszijcsuk arról számolt be, hogy információi szerint Volodimir Zelenszkij európai uniós országokban élő ukránokat toborzott budapesti zavargásokhoz, amit – állítása szerint – a Magyar Péter volt bizalmasa, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott belső dokumentum is alátámaszt - tájékoztat az Ellenpont.

Toborzás Európában – Zelenszkij és Magyar Péter körül egyre több a kérdés

Toborzás és politikai nyomásgyakorlás

A nyilatkozatok szerint a toborzás több országot is érinthet, és célja demonstrációk vagy provokatív akciók előkészítése lehet, Moszijcsuk szerint pedig mindez politikai nyomásgyakorlásként is értelmezhető.

A témában egy, korábban nyilvánosságra került belső dokumentumra is hivatkoznak, amelyet egy volt bizalmi személy hozott nyilvánosságra. A dokumentum értelmezése szerint egyes szereplők egy választási vereség utáni forgatókönyvvel is számolnak.

A felvetések között szerepel az is, hogy egyes külföldi szereplők érdekeltek lehetnek a magyar belpolitikai helyzet befolyásolásában. Más elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen jellegű állításokat minden esetben több forrásból szükséges ellenőrizni.

Az ügy kapcsán több megszólaló is említette a „Majdan-típusú” események lehetőségét, azonban konkrét, bizonyított intézkedésekről nem áll rendelkezésre hivatalos megerősítés.