Minden nap tojást eszik? Ezt jobb, ha tudja!

A tojás fogyasztása régóta vita tárgya, főként a koleszterin miatt, ugyanakkor kiemelkedő fehérjeforrás és értékes tápanyagokat tartalmaz. A tojás előnyei és hátrányai egyaránt attól függnek, milyen mennyiségben és hogyan kerül az étrendbe, ezért fontos tisztán látni a valós hatásait - tájékoztat az msn.

A tojás kiváló fehérjeforrás, amely segíti az izomépítést

Fotó: Unsplash

Mi történik, ha minden nap tojást eszünk?

A rendszeres tojásfogyasztás hatására a szervezet alkalmazkodik: a máj kevesebb koleszterint termel, miközben a bevitt fehérje segíti az izomépítést és a regenerációt. Emellett hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, így hozzájárulhat a stabil vércukorszinthez és az egyenletes energiaszinthez.

Hány tojást lehet enni naponta?

A legtöbb egészséges ember számára napi egy tojás biztonságosan fogyasztható. Aktív életmód vagy speciális étrend esetén akár több is beleférhet, különösen, ha a sárgáját részben tojásfehérjével helyettesítjük. Egyéni egészségi állapot – például magas koleszterin vagy cukorbetegség – esetén azonban érdemes mértéket tartani.

Mik a tojás előnyei?

A tojás előnyei között több kiemelkedő hatás is szerepel:

magas biológiai értékű fehérje;

tartalmaz minden esszenciális aminosavat;

hozzájárul az izomépítéshez;

hosszabb teltségérzetet biztosít;

támogatja az agyműködést (kolin);

jótékony hatásű a látásra (lutein, zeaxantin);

segíti a csontok egészségét (D-vitamin).

Mik a tojás hátrányai?

A tojás hátrányai elsősorban bizonyos esetekben jelentkezhetnek:

magas koleszterintartalom a sárgájában;

egyeseknél emelheti az LDL-szintet;

túlzott fogyasztása nem ajánlott cukorbetegeknek;

elkészítési módtól függően zsíros lehet;

gyakran egészségtelen köretekkel fogyasztják.

Milyen hatással van a tojás a koleszterinre?

A tojás koleszterint tartalmaz, de a legtöbb embernél nem okoz jelentős vérkoleszterin-emelkedést. A szervezet képes szabályozni a saját koleszterintermelését, így a bevitt mennyiséghez alkalmazkodik. Azonban egyesek érzékenyebbek lehetnek, ezért számukra fontos a mértékletesség.

Milyen vitaminok vannak a tojásban?

A tojás számos fontos vitaminokat és ásványi anyagat tartalmaz:

A-vitamin;

D-vitamin;

E-vitamin;

B12-vitamin;

Folsav;

Riboflavin;

Szelén;

Cink.

A tojás sárgája egészséges vagy káros?

A tojássárgája tartalmazza a legtöbb értékes tápanyagot, így alapvetően egészséges. Ugyanakkor a koleszterintartalma miatt bizonyos esetekben – például szív- és érrendszeri problémák esetén – érdemes mérsékelni a fogyasztását.