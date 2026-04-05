Kiderült, hogyan lehet igazán krémes a főtt tojás – de nem lesz gyors

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

20 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olasz kutatók szerint létezhet tudományosan is alátámasztott módszer a tökéletes főtt tojás elkészítésére, még ha ez jóval időigényesebb is a megszokottnál. A tojás ideális állagát a kutatás szerint egy 32 perces, váltott hőmérsékletű főzési eljárás adhatja meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tojásgasztronómiakonyhai tippekfőtt tojásfőzés

Nápolyban, az olasz Federico II Egyetemen, 2025 februárjában publikált kutatás szerint a reggeli egyik legegyszerűbbnek hitt alapanyaga valójában komoly technológiai kihívást jelent. A tökéletes tojás elkészítésénél ugyanis a fehérje és a sárgája más hőmérsékleten éri el az ideális állagot, ezért a kutatók egy olyan eljárást dolgoztak ki, amely mindkettőt közelebb viheti az optimális eredményhez. A tanulmány a Communications Engineering folyóiratban jelent meg.

Új főzési technika a tokéletes főtt tojás elkészítésére
Fotó: Alexander Belov  / Unsplash

Hogyan készül a tökéletes tojás?

A kutatók úgynevezett periodikus főzést alkalmaztak: 

a héjas tojást kétpercenként váltogatva tették forrásban lévő, nagyjából 100 Celsius-fokos, illetve körülbelül 30 fokos vízbe, összesen 32 percen át. A módszer célja az volt, hogy a sárgája krémes maradjon, miközben a fehérje is megfelelően megszilárdul.

A kutatók szerint ez azért működhet, mert a tojásfehérje nagyjából 85 fok körül szilárdul meg megfelelően, míg a sárgája már 65 fok körül eléri a kívánt, lágyabb állagot. A váltott melegítés így segíthet abban, hogy a két rész ne egyszerre, hanem a saját ideális tartományában „főjön meg”.

Így készül a tökéletes tojás
Fotó: valeria_aksakova / Freepik

Mitől különleges a tojás új főzési módja?

A vizsgálat szerint a periodikus eljárással készült tojás fehérjéje a lágy tojáséhoz hasonló, a sárgája viszont egyenletesebben krémes lehet, mint a hagyományos főzési módszereknél. A kutatók érzékszervi vizsgálatokat és műszeres elemzéseket is végeztek, és arra jutottak, hogy ez az eljárás nemcsak állagban, hanem bizonyos tápanyagok megőrzésében is előnyös lehet.

Fotó: Elena Leya  / Unsplash

Inkább különlegesség, mint hétköznapi rutin

Bár a módszer tudományos szempontból figyelemre méltó, a mindennapi konyhában aligha ez lesz a legelterjedtebb megoldás. 

A 32 perces elkészítési idő és a két külön hőmérsékletű víz folyamatos váltogatása inkább ünnepi vagy kísérletező kedvű alkalmakra teheti érdekessé ezt a technikát. 

Mégis jól mutatja, hogy a legegyszerűbb ételek mögött is összetett fizikai és kémiai folyamatok állnak.

If assim főzi a tésztát, sokkal finomabb lesz a végeredmény

A jó tészta titka nemcsak a szószban rejlik. Már a főzés első pillanataiban eldől hogy fog sikerülni az étel, hiszen a tésztafőzés során több olyan gyakori hiba is van, amely könnyen elronthatja a végeredményt, még akkor is, ha elsőre egyszerűnek tűnik az egész.

Nem reped, könnyen pucolható és sokáig eltartható - így készül a tökéletes húsvéti főtt tojás

A húsvéti tojás elkészítése egyszerűnek tűnik, mégis sok apró hibán csúszhat el az eredmény. Mikor reped meg a főtt tojás, miért nehéz pucolni, és meddig biztonságos elfogyasztani? Összegyűjtöttük a legfontosabb praktikákat, hogy idén tökéletes legyen a végeredmény.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!