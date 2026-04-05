Kiderült, hogyan lehet igazán krémes a főtt tojás – de nem lesz gyors

Nápolyban, az olasz Federico II Egyetemen, 2025 februárjában publikált kutatás szerint a reggeli egyik legegyszerűbbnek hitt alapanyaga valójában komoly technológiai kihívást jelent. A tökéletes tojás elkészítésénél ugyanis a fehérje és a sárgája más hőmérsékleten éri el az ideális állagot, ezért a kutatók egy olyan eljárást dolgoztak ki, amely mindkettőt közelebb viheti az optimális eredményhez. A tanulmány a Communications Engineering folyóiratban jelent meg.

Új főzési technika a tokéletes főtt tojás elkészítésére

Hogyan készül a tökéletes tojás?

A kutatók úgynevezett periodikus főzést alkalmaztak:

a héjas tojást kétpercenként váltogatva tették forrásban lévő, nagyjából 100 Celsius-fokos, illetve körülbelül 30 fokos vízbe, összesen 32 percen át. A módszer célja az volt, hogy a sárgája krémes maradjon, miközben a fehérje is megfelelően megszilárdul.

A kutatók szerint ez azért működhet, mert a tojásfehérje nagyjából 85 fok körül szilárdul meg megfelelően, míg a sárgája már 65 fok körül eléri a kívánt, lágyabb állagot. A váltott melegítés így segíthet abban, hogy a két rész ne egyszerre, hanem a saját ideális tartományában „főjön meg”.

Így készül a tökéletes tojás

Mitől különleges a tojás új főzési módja?

A vizsgálat szerint a periodikus eljárással készült tojás fehérjéje a lágy tojáséhoz hasonló, a sárgája viszont egyenletesebben krémes lehet, mint a hagyományos főzési módszereknél. A kutatók érzékszervi vizsgálatokat és műszeres elemzéseket is végeztek, és arra jutottak, hogy ez az eljárás nemcsak állagban, hanem bizonyos tápanyagok megőrzésében is előnyös lehet.

Inkább különlegesség, mint hétköznapi rutin

Bár a módszer tudományos szempontból figyelemre méltó, a mindennapi konyhában aligha ez lesz a legelterjedtebb megoldás.

A 32 perces elkészítési idő és a két külön hőmérsékletű víz folyamatos váltogatása inkább ünnepi vagy kísérletező kedvű alkalmakra teheti érdekessé ezt a technikát.

Mégis jól mutatja, hogy a legegyszerűbb ételek mögött is összetett fizikai és kémiai folyamatok állnak.