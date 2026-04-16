Megőrül az internet ezért az italért – az orvosok viszont figyelmeztetnek

A tojásos kávé egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában, miután több virális videó is milliós nézettséget hozott az italnak. A vietnámi eredetű különlegesség tojássárgájából, cukorból és sűrített tejből készül, majd erős kávé tetejére öntik, így desszertszerű, habos ital jön létre. Miközben sokan rajonganak érte, egy orvos figyelmeztet: az ital komoly egészségügyi veszélyeket is rejthet – írja a Fox News.

A vietnámi tojásos kávé egyre népszerűbb, de nem teljesen veszélytelen – Fotó: Pexels

Mik a vietnámi tojásos kávé egészségügyi kockázatai?

A tojásos kávé, vietnámi nevén cà phê trứng, Hanoiból származik, és az 1940-es évek óta ismert különlegesség. A sűrített tejjel és tojássárgájával készített krémes réteget erős feketekávéra öntik, az eredmény pedig egy édes, desszertszerű ital, amelyet sokan a mályvacukorhoz hasonlítanak. Hasonló, tojássárgájával készülő ital más kultúrákban is létezik, például az olasz zabaglione, amelyet gyakran kávé mellé fogyasztanak.

A trend a közösségi médiában is gyorsan terjed: egy február 18-i Instagram-videó több mint 400 ezer kedvelést kapott. A videó vegyes reakciókat váltott ki: sokan a „legjobb kávénak” nevezték, mások viszont visszataszítónak tartották az ötletet.

A szakértők ugyanakkor egészségügyi kockázatokra hívják fel a figyelmet.

A tojásos kávé készítése során a tojássárgája nem fő meg teljesen, ami növelheti a szalmonellafertőzés kockázatát. Egy orvos szerint a baktériumot csak a tojás megfelelő hőkezelése pusztítja el, a fertőzés pedig hasmenést, lázat, gyomorgörcsöt, hányingert és hányást okozhat. Különösen veszélyeztetettek a terhes nők és az idősebbek, akiknél a betegség súlyosabb lefolyású lehet. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyers tojás fogyasztása befolyásolhatja bizonyos B-vitaminok felszívódását, miközben a sűrített tej magas kalóriatartalma tovább növeli az ital energiatartalmát.

Bár tápérték szempontjából nincs különbség a nyers és a főtt tojás fehérjetartalma között, az orvos szerint a kockázatok meghaladják az előnyöket.

Hozzátette: ha valaki mégis nyers tojással készítené el az italt, érdemes pasztőrözött, héjában kezelt tojást használni.