Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

kávé

Megőrül az internet ezért az italért – az orvosok viszont figyelmeztetnek

A különleges ital pillanatok alatt lett virális szenzáció a közösségi médiában. A tojásos kávé ugyanakkor a nyers tojás miatt komoly fertőzésveszélyt jelenthet.
A tojásos kávé egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában, miután több virális videó is milliós nézettséget hozott az italnak. A vietnámi eredetű különlegesség tojássárgájából, cukorból és sűrített tejből készül, majd erős kávé tetejére öntik, így desszertszerű, habos ital jön létre. Miközben sokan rajonganak érte, egy orvos figyelmeztet: az ital komoly egészségügyi veszélyeket is rejthet – írja a Fox News.

A vietnámi tojásos kávé egyre népszerűbb, de nem teljesen veszélytelen – Fotó: Pexels

Mik a vietnámi tojásos kávé egészségügyi kockázatai?

A tojásos kávé, vietnámi nevén cà phê trứng, Hanoiból származik, és az 1940-es évek óta ismert különlegesség. A sűrített tejjel és tojássárgájával készített krémes réteget erős feketekávéra öntik, az eredmény pedig egy édes, desszertszerű ital, amelyet sokan a mályvacukorhoz hasonlítanak.  Hasonló, tojássárgájával készülő ital más kultúrákban is létezik, például az olasz zabaglione, amelyet gyakran kávé mellé fogyasztanak.

A trend a közösségi médiában is gyorsan terjed: egy február 18-i Instagram-videó több mint 400 ezer kedvelést kapott. A videó vegyes reakciókat váltott ki: sokan a „legjobb kávénak” nevezték, mások viszont visszataszítónak tartották az ötletet.

A szakértők ugyanakkor egészségügyi kockázatokra hívják fel a figyelmet.

A tojásos kávé készítése során a tojássárgája nem fő meg teljesen, ami növelheti a szalmonellafertőzés kockázatát. Egy orvos szerint a baktériumot csak a tojás megfelelő hőkezelése pusztítja el, a fertőzés pedig hasmenést, lázat, gyomorgörcsöt, hányingert és hányást okozhat.  Különösen veszélyeztetettek a terhes nők és az idősebbek, akiknél a betegség súlyosabb lefolyású lehet. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyers tojás fogyasztása befolyásolhatja bizonyos B-vitaminok felszívódását, miközben a sűrített tej magas kalóriatartalma tovább növeli az ital energiatartalmát. 

Bár tápérték szempontjából nincs különbség a nyers és a főtt tojás fehérjetartalma között, az orvos szerint a kockázatok meghaladják az előnyöket.

Hozzátette: ha valaki mégis nyers tojással készítené el az italt, érdemes pasztőrözött, héjában kezelt tojást használni.

Kiderült, hogyan lehet igazán krémes a főtt tojás – de nem lesz gyors

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, olasz kutatók szerint létezhet tudományosan is alátámasztott módszer a tökéletes főtt tojás elkészítésére, még ha ez jóval időigényesebb is a megszokottnál. A tojás ideális állagát a kutatás szerint egy 32 perces, váltott hőmérsékletű főzési eljárás adhatja meg.

 

A kávéját minden reggel elrontja — és ezt most sem fogja észrevenni

Sokan azt gondolják, a kávé minősége csak a kávébabon és a gépen múlik. A kávé ízét azonban nagyban meghatározza az is, milyen vízzel készíti el, és ez döntheti el, hogy az ital keserű, savanyú vagy kiegyensúlyozott lesz.

 

 

