Sokkoló vallomás: súlyos betegséget diagnosztizáltak a világhírű gitárosnál

Tom Dumont nevét a legtöbben a 90-es évek ikonikus zenekarával, a No Doubttal azonosítják. A gitáros most személyes és megrázó hírt osztott meg rajongóival: évekkel ezelőtt súlyos betegséget diagnosztizáltak nála. Tom Dumont azonban hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére továbbra is aktív és zenél – írja a Daily Mail.

Tom Dumont vallomása: a No Doubt-gitáros betegsége

Tom Dumont egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy korai stádiumú Parkinson-kórt állapítottak meg nála. Elmondása szerint a diagnózist több vizsgálat után kapta meg, miután orvoshoz és neurológushoz fordult a tüneteivel.

A betegség különösen nagy kihívást jelent számára, hiszen a Parkinson hatással lehet a kézügyességre, ami egy gitáros esetében kulcsfontosságú.

Az 58 éves zenész őszintén beszélt a mindennapi küzdelmekről, ugyanakkor pozitív üzenetet is megfogalmazott: továbbra is képes zenélni és gitározni. Kiemelte, hogy azért döntött a nyilvános megszólalás mellett, mert szeretné csökkenteni a betegséggel kapcsolatos megbélyegzést, és fontosnak tartja a figyelemfelhívást.

Bejelentése nem véletlen időpontra esett: április 11-én, a Parkinson-kór világnapja alkalmából tette közzé videóját. A gitáros jelezte, hogy a jövőben is beszélni fog a betegségről, és további részleteket oszt meg róla.

Tom Dumont eközben továbbra is készül a No Doubt közelgő las vegasi koncertsorozatára, amely május 6-án indul és június 13-ig tart. A zenész háláját kifejezte ki pályafutásáért és a rajongók támogatásáért, miközben zenésztársai is nyilvánosan biztosították őt szeretetükről és támogatásukról.