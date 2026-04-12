Tömegpánik alakult ki a turistaparadicsomban – több tucat halott egyetlen pillanat alatt

Legalább 30 ember meghalt szombaton Haiti északi részén azt követően, hogy tömegpánik tört ki a szigetország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságánál - közölték a hatóságok.

Tömegpánik alakult ki a Laferriere-erődnél

Fotó: MICHAEL RUNKEL / Robert Harding Premium

Jean-Henri Petit, Haiti Északi megyéjének polgári védelmi vezetője elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség a Laferriere-erődben történt, amelyet a 19. század elején, röviddel Haiti függetlenné válása után építettek. Ez az amerikai kontinens legnagyobb erődje.

A vár tele volt diákokkal és látogatókkal, akik az UNESCO világörökségi helyszín éves ünnepségén vettek részt – számolt be Petit. Elmondása szerint a szerencsétlenség a helyszín bejáratánál történt, hozzátéve, hogy az eső tovább súlyosbította a katasztrófát.

Alix Didier Fils-Aimé miniszterelnök nyilatkozatban fejezte ki részvétét a gyászoló családoknak, és biztosította őket "mély szolidaritásáról a gyász és nagy szenvedés idején".