Ilyet még nem látott: több száz szurkoló csépelte egymást a fontos mérkőzés előtt – videó

A rendőrség szerint a két tábor egy Allianz Aréna közeli parkolóban beszélte meg előzetesen a tömegverekedést, amelynek során az egyenruhások gumibotot és gázsprét is alkalmaztak. A huligánok közül többen eltakarták az arcukat, hogy ne lehessen azonosítani őket a térfigyelő kamerákkal, s ötvenen fogvédővel érkeztek a verekedésre, számolt be az MTI.

A Bayern München szurkolói tömegverekedésbe bonyolódtak a Stuttgart rajongóival a bajorok bajnoki címvédésével végződött német bajnoki előtt – Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Nyolc rendőr is megsérült a tömegverekedésben

Az akció során nyolc rendőr megsérült, 350 vendégszurkolót különbuszokkal több müncheni őrszobára szállítottak, százötvenet pedig a helyszínen előállítottak. Az este folyamán valamennyien szabadlábra kerültek. A bajorok négy fordulóval a szezon vége előtt biztosították be újabb elsőségüket, míg a Stuttgart a harmadik helyen áll.

A rendőrségi szóvivő megerősítette a helyszíni műveletet

Thomas Schelshorn rendőrségi szóvivő megerősítette a BILD-nek a műveletet: „A jelenlegi információk szerint fizikai atrocitás történt a VfB Stuttgart és az FC Bayern München ultrái között. A rendőrségnek sikerült megfékezni a helyzetet. Jelenleg több mint 100 ember van őrizetben. A további intézkedéseket az ügyészséggel koordináljuk.”

