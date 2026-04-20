Elszabadult a pokol egy gyorsétteremben, egymásnak estek a vendégek – videó

Tömegverekedés tört ki egy texasi Whataburgerben, több nő is részt vett a brutális összecsapásban, amelyet a helyszínen rögzítettek. A videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, és rövid idő alatt több millióan nézték meg.

Tömegverekedés a Whataburgerben: percekig tartott a teljes káosz

Tömegverekedés tört ki a texasi Waco egyik Whataburger éttermében, miután egy késő esti látogatás váratlanul erőszakos összetűzésbe torkollott. A majdnem kétperces videón több nő látható, akik egymás haját húzzák, majd lökdösődve egymásnak esnek az étterem különböző pontjain. Az incidens a boxos ülőrésznél kezdődött, majd gyorsan átterjedt a nyitott térre, a kiszolgálópulthoz, végül pedig a bejárati ajtó környékére is. A résztvevők többször a földre kerültek, majd újra felállva folytatták a verekedést, miközben hajhosszabbítások és ruhadarabok is leszakadtak.

A vendégek közül többen telefonjukkal rögzítették a tömegverekedést, de a jelenlévők közül senki nem próbálta megfékezni az összecsapást, és biztonsági személyzet vagy rendőri beavatkozás sem látszik a felvételen. A dulakodás végül a bejárat közelében csillapodott, ahol a felek kisebb csoportokra szakadtak, de továbbra is feszült maradt a helyzet.

WATCH: All out brawl at a Whataburger in Waco TXpic.twitter.com/XJQXaa0Vjv — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026