Tornádó csapott le a szomszédban: a lakosok rémülten kerestek menedéket – videó

A sötét égbolt és az örvénylő szél komoly riadalmat keltett a környéken élőkben. A lakosok sietve menedéket kerestek, miközben a tornádó kiszámíthatatlanul mozgott – írja a Maszol.

Dermesztő látvány: tornádó közeledett a lakott területhez.

Fotó: Unsplash

Percekig tartó rettegés: tornádó alakult ki a semmiből

Bár a jelenség rövid ideig tartott, percekig feszültség lett úrrá a térségben élőkön. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre figyelmeztetett a veszélyes időjárásra.

Sárga riasztás volt érvényben, amely heves viharokra és szélsőségekre utalt. A szakértők szerint az instabil légkör kedvezett az ilyen jelenségek kialakulásának.

A tornádó egy sekély mezociklonból fejlődött ki.

Ez a légörvény a helyi domborzat hatására erősödhetett fel. A Keleti-Kárpátok környezete különösen kedvez az ilyen váratlan folyamatoknak. A természet akár egy pillanat alatt is veszélyessé válhat.

Apokaliptikus erejű tornádó pusztított Amerikában

Egy rendkívül erős, ritka besorolású tornádó csapott le az Egyesült Államokban, amely házakat rombolt le, fákat tépett ki, sőt egy tehervonatot is kisiklatott. A több mint 300 km/órás széllökésekkel tomboló vihar legalább három ember életét követelte, és példátlan pusztítást hagyott maga után a térségben.