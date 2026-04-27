tornádó

300 tornádó három nap alatt: egész városrészek tűntek el az Egyesült Államokban

24 perce
Olvasási idő: 6 perc
2011 tavaszán példátlan időjárási esemény rázta meg az Egyesült Államokat. Az április 27-i tornádókitörések több mint 15 államban okoztak pusztítást, és az ország modern történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájává váltak.
2011 tavaszán az Egyesült Államokat a modern történelem egyik legsúlyosabb tornádóeseménye sújtotta. Az 26–28. között kialakult tornádóhullám több mint 15 államot érintett, és több száz pusztító forgószelet hozott létre, súlyos emberáldozatokkal és példátlan károkkal. A Super Outbreak néven ismert 2011-es amerikai tornádókatasztrófa legsúlyosabb napja április 27. volt, amikor a tornádók többsége, összesen 112 forgószél alakult ki.

A 2011-es szuperkitörés az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb tornádóeseménye volt – Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Több mint 300 tornádó 15 államban

A hivatalos becslések szerint a 2011-es tornádó Super Outbreak során több mint 300 tornádó alakult ki az Egyesült Államok déli, keleti és középső területein. Az érintett államok között Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, a Karolinák, Tennessee, Arkansas, Missouri, Virginia, Nyugat-Virginia, Maryland, Indiana, Ohio és New York is szerepelt. A legtöbb tornádó április 27-én alakult ki, amely a kitörés csúcspontjának számított.

 A halálos áldozatok száma elérte a 340-et.

A jelenséget megelőzte egy korábbi, április 14–16. közötti kitöréshullám is, amely során mintegy 155 tornádó 40 halálesetet okozott.

Aerial view of the destroyed town of Tuscaloosa, Alabama, on April 30, 2011 after the worst US tornadoes and storms in decades, which carved a trail of destruction across the south claiming at least 313 lives. Communities like Alabama Governor Robert Bentley's home town of Tuscaloosa were virtually wiped off the map, and officials warned the body count would rise as rescuers uncovered more dead in the debris. AFP PHOTO/Nicholas KAMM (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP)
Egész városrészek váltak a földdel egyenlővé – Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP

Mik voltak a tornádók kialakulásának meteorológiai okai?

A szélsőséges időjárást több, egymással ütköző légtömeg együttese okozta. A hideg levegő Kanada és az USA középnyugati része felett helyezkedett el, miközben a Mexikói-öböl felől meleg, nedves levegő áramlott észak felé, a délnyugati térségek felől pedig száraz levegő érkezett. A nagy hőmérséklet-különbség felerősítette a magaslégköri futóáramlást (jet stream), amely erős szélváltozási zónákat hozott létre a légkörben. Ezek a zónák segítették a felszín közelében a forgó légmozgások kialakulását, amelyek végül tornádók százait indították el az Egyesült Államok keleti részén.

An overturned car is seen ontop of a fallen tree in the Alberta City neighbourhood of Tuscaloosa, Alabama May 1, 2011. Help poured in Sunday to southern US communities that had been struck by powerful tornadoes that claimed nearly 350 lives and caused massive destruction. AFP PHOTO/Mandel NGAN (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
Az alabamai Tuscaloosa település szenvedte el a legsúlyosabb pusztítást – Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Alabama szenvedte el a legsúlyosabb pusztítást

A legsúlyosabb károk Alabamát érték, ahol több mint 230 halálesetről és mintegy 2200 sérültről számoltak be. Több jelentés szerint 0,8 kilométer széles tornádók is végigsöpörtek lakott területeken, és egész városrészeket tettek a földdel egyenlővé. Az egyik legsúlyosabban érintett település Tuscaloosa volt, ahol egy közel 1,6 kilométer széles tornádó haladt át a városon. A forgószél körülbelül 320 km/órás szélsebességgel pusztított, lakóövezeteket rombolva le és súlyos károkat hagyva maga után.

