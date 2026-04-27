300 tornádó három nap alatt: egész városrészek tűntek el az Egyesült Államokban

2011 tavaszán az Egyesült Államokat a modern történelem egyik legsúlyosabb tornádóeseménye sújtotta. Az 26–28. között kialakult tornádóhullám több mint 15 államot érintett, és több száz pusztító forgószelet hozott létre, súlyos emberáldozatokkal és példátlan károkkal. A Super Outbreak néven ismert 2011-es amerikai tornádókatasztrófa legsúlyosabb napja április 27. volt, amikor a tornádók többsége, összesen 112 forgószél alakult ki.

Több mint 300 tornádó 15 államban

A hivatalos becslések szerint a 2011-es tornádó Super Outbreak során több mint 300 tornádó alakult ki az Egyesült Államok déli, keleti és középső területein. Az érintett államok között Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, a Karolinák, Tennessee, Arkansas, Missouri, Virginia, Nyugat-Virginia, Maryland, Indiana, Ohio és New York is szerepelt. A legtöbb tornádó április 27-én alakult ki, amely a kitörés csúcspontjának számított.

A halálos áldozatok száma elérte a 340-et.

A jelenséget megelőzte egy korábbi, április 14–16. közötti kitöréshullám is, amely során mintegy 155 tornádó 40 halálesetet okozott.

Mik voltak a tornádók kialakulásának meteorológiai okai?

A szélsőséges időjárást több, egymással ütköző légtömeg együttese okozta. A hideg levegő Kanada és az USA középnyugati része felett helyezkedett el, miközben a Mexikói-öböl felől meleg, nedves levegő áramlott észak felé, a délnyugati térségek felől pedig száraz levegő érkezett. A nagy hőmérséklet-különbség felerősítette a magaslégköri futóáramlást (jet stream), amely erős szélváltozási zónákat hozott létre a légkörben. Ezek a zónák segítették a felszín közelében a forgó légmozgások kialakulását, amelyek végül tornádók százait indították el az Egyesült Államok keleti részén.

Alabama szenvedte el a legsúlyosabb pusztítást

A legsúlyosabb károk Alabamát érték, ahol több mint 230 halálesetről és mintegy 2200 sérültről számoltak be. Több jelentés szerint 0,8 kilométer széles tornádók is végigsöpörtek lakott területeken, és egész városrészeket tettek a földdel egyenlővé. Az egyik legsúlyosabban érintett település Tuscaloosa volt, ahol egy közel 1,6 kilométer széles tornádó haladt át a városon. A forgószél körülbelül 320 km/órás szélsebességgel pusztított, lakóövezeteket rombolva le és súlyos károkat hagyva maga után.