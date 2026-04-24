Tornádók csaptak le az Egyesült Államokban – egy egész térség megbénult

A tornádó jelentős pusztítást végzett Oklahoma északi részén, különösen Enid városában, ahol a vihar elérte a Vance Air Force Base légibázist is. A hatóságok szerint legalább tízen megsérültek, többségük könnyebb sérüléseket szenvedett - tájékoztat a Reuters.

A tornádó súlyos károkat okozott Oklahoma északi részén - Fotó: TikTok/mr.johijnsh

Tornádó okozott károkat Oklahomában

A légibázis közlése szerint az érintett területen ellenőrzési eljárásokat indítottak annak megállapítására, hogy minden személy biztonságban van-e. A bázis vezetése megkezdte az infrastruktúra állapotának felmérését is.

A Garfield megyei katasztrófavédelem adatai szerint legalább tíz sérültet láttak el, ugyanakkor a hatóságok további részleteket nem közöltek.

Kiterjedt viharveszély az Egyesült Államokban

A meteorológiai szolgálatok szerint a szélsőséges időjárás nem korlátozódik Oklahomára. A Fox Weather információ szerint az előző napokban több tucat tornádót észleltek az ország középső részén, amelyek lakóházakat rongáltak meg és jelentős áramkimaradásokat okoztak.

A veszélyeztetett területek Minnesotától egészen Oklahomáig húzódnak, ahol több mint 35 millió ember él olyan térségben, ahol heves zivatarokra, jégesőre és erős szélre kell számítani.

A szakértők szerint a zivatarok két fő térségben alakulnak ki: a középnyugati államokban, valamint a déli síkságokon, ahol az úgynevezett szárazvonal mentén különösen kedvezőek a feltételek a szupercellás viharok kialakulásához.

Egy helyi lakos nyugtalanító meteorológiai jelenséget rögzített Maros megyében, Mezőrücs határában. A felvételeken egy hirtelen kialakuló tornádó látható, amely fenyegetően nyúlt le a felhőkből.

Egy rendkívül erős, ritka besorolású tornádó csapott le az Egyesült Államokban, amely házakat rombolt le, fákat tépett ki, sőt egy tehervonatot is kisiklatott. A több mint 300 km/órás széllökésekkel tomboló vihar legalább három ember életét követelte, és példátlan pusztítást hagyott maga után a térségben.