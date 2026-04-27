Halálos pusztítást végzett az ítéletidő az Egyesült Államokban

Az egyesült államokbeli Texas államban legkevesebb két ember meghalt és számos lakóház megsemmisült a tornádóval végigvonuló viharokban – közölték a hatóságok vasárnap.

Halálos áldozatokat is követelt Texasban a tornádó – Fotó: Unsplash

Rendkívül veszélyes tornádó alakult ki Texasban

Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét - közölte J.D. Clark Wise megyei elöljáró. A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar - tájékoztatott David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője, aki „jelentékeny károkról” beszélt. Az összegzés szerint húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

A meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben „rendkívül veszélyes” tornádó, azaz forgószél alakult ki.