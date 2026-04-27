tornádó

Halálos pusztítást végzett az ítéletidő az Egyesült Államokban

Legalább két ember meghalt, és házak dőltek romba az éjszakai viharban. A tornádó hatalmas erővel csapott le Texas északi részén.
tornádóviharTexasEgyesült Államok

Az egyesült államokbeli Texas államban legkevesebb két ember meghalt és számos lakóház megsemmisült a tornádóval végigvonuló viharokban – közölték a hatóságok vasárnap. 

Halálos áldozatokat is követelt Texasban a tornádó – Fotó: Unsplash

Rendkívül veszélyes tornádó alakult ki Texasban

Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét - közölte J.D. Clark Wise megyei elöljáró. A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar - tájékoztatott David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője, aki „jelentékeny károkról” beszélt. Az összegzés szerint húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

A meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben „rendkívül veszélyes” tornádó, azaz forgószél alakult ki.

300 tornádó három nap alatt: egész városrészek tűntek el az Egyesült Államokban

2011 tavaszán példátlan időjárási esemény rázta meg az Egyesült Államokat. Az április 27-i tornádókitörések több mint 15 államban okoztak pusztítást, és az ország modern történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájává váltak.

 

Tornádó csapott le a szomszédban: a lakosok rémülten kerestek menedéket – videó

Egy helyi lakos nyugtalanító meteorológiai jelenséget rögzített Maros megyében, Mezőrücs határában. A felvételeken egy hirtelen kialakuló tornádó látható, amely fenyegetően nyúlt le a felhőkből.

 

 

