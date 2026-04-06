Török Áramlat

A szerb katonai hírszerzés hónapok óta gyanította, hogy szabotázsra készülnek a Török Áramlat gázvezetéknél

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés - jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A VBA vezetője rendkívül sikeresnek nevezte a vasárnapi akciót, amelynek során a magyar határ melletti Magyarkanizsa közelében robbanószerkezetekhez szükséges eszközöket találtak. Mint mondta: a műveletet alapos terepmunka és más szolgálatokkal folytatott információcsere előzte meg. Kiemelte: olyan adatok birtokában voltak, amelyek szerint egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót próbálhat meg végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.

Az igazgató közlése szerint a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a kérdés csak az, hogy a nyomozás néhány napig vagy hónapokig tart-e.

Djuro Jovanic beszámolója szerint a helyszínen külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsot, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges szerszámokat és eszközöket találtak. Hozzátette: a robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták.

A VBA vezetője visszautasította azokat az - általa dezinformációnak nevezett - állításokat, amelyek szerint a szerb hadsereg "egy másik fél érdekében" ukrán eredetű robbanóanyag megtalálásával Ukrajnát próbálná felelőssé tenni. Mint fogalmazott, a robbanóanyag gyártási helye önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.

A szerb hatóságok korábban súlyos biztonsági incidensként értékelték az ügyet, amely szerintük a szerbiai és a regionális energetikai stabilitást is veszélyeztethette volna.

Mladenka Manojlovic, a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség ügyésze közölte, tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indítottak eljárást az ügyben.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábbi tájékoztatása szerint a rendőrség és a hadsereg akciójában két hátizsákot, valamint két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal együtt, emellett további nyomokat is rögzítettek. A szerb védelmi minisztérium közölte: a biztonsági erők folytatják a helyszíni munkát Magyarkanizsa községben további nyomok felkutatása, valamint az ügyben érintett személyek azonosítása és felelősségre vonása érdekében.
 

