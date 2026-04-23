Percek alatt pokollá vált Toronto utcája, furgon hajtott a gyalogosok közé

2018. április 23-án sokkoló incidens történt Kanadában: a torontói támadás során egy férfi egy bérelt furgonnal hajtott fel a Yonge Street járdájára, és szándékosan gyalogosokat gázolt el. A torontói furgonos támadás 2018-ban néhány perc alatt zajlott le, mégis az ország történetének egyik legsúlyosabb tömeges erőszakos cselekményévé vált. Az eset gyors lefolyása és brutalitása miatt világszerte figyelmet kapott.

Több gyalogost is elgázoltak a 2018-as torontói támadás során – Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Torontói támadás: mi történt április 23-án?

A torontói támadás 13:24-kor kezdődött a North York negyedben, a Yonge Street és a Finch Avenue környékén. A fehér furgon felhajtott a járdára, majd nagy sebességgel haladt dél felé, miközben gyalogosokat gázolt el. Többen próbáltak félreugrani, de a jármű így is több embert elütött, egyeseket pedig az ütközés ereje a levegőbe repített. A furgon egy szakaszon átkerült az utca másik oldalára, majd visszatérve folytatta a támadást a járdán.

Hogyan állították meg az elkövetőt?

A gázolásos támadás akkor ért véget, amikor egy rendőr a Sheppard Avenue közelében feltartóztatta a furgont. A sofőr kiszállt a járműből, és egy fegyvernek látszó tárggyal a rendőr felé indult, miközben azt kiabálta, hogy lőjék le. A rendőr azonban felismerte, hogy a tárgy egy pénztárca, ezért nem használta a lőfegyverét. Ehelyett felszólította a férfit, hogy feküdjön le a földre, majd gumibotot elővéve engedelmességre kényszerítette. A támadót ezután a helyszínen elfogták – írja a The Canadian Encyclopedia.

A tömeggyilkosság áldozataira emlékeztek a Yonge Streeten – Fotó: COLE BURSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit lehet tudni a támadás előkészületeiről?

A nyomozás szerint a férfi tudatosan készült a cselekményre. Három héttel korábban bérelt furgont, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy minél nagyobb pusztítást okozzon. A kihallgatás során azt mondta, hogy „teljesítette a küldetését”. A hatóságok szerint a támadás előre eltervezett volt, és azt online megnyilvánulások is megelőzték, köztük olyan bejegyzések, amelyekben a férfi az úgynevezett „incel”, vagyis önkéntelen cölibátusban élő közösséghez való kötődésére is utalt.

Milyen ítélet született a torontói támadás ügyében?

A későbbi bírósági ítélet szerint al elkövetőt, Alek Minassiant életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 25 évig tartó feltételes szabadlábra helyezési lehetőség nélkül. Emellett 15 rendbeli emberölési kísérlet miatt további 20 év szabadságvesztést szabtak ki rá, amelyeket egyidejűleg kell letöltenie. A bíróság hangsúlyozta, hogy az ítélet életfogytiglani jellegű, vagyis a 25 év letelte után sem automatikus a szabadulás lehetősége, arról külön eljárásban döntenek majd.