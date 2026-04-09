Súlyos bírságot kapott a férfi azért, amit a híres törpe vízilóval tett – videó

Thaiföldön komoly felháborodást keltett, hogy egy férfi bemászott az internetes szenzáció, Moo Deng kifutójába. A törpe víziló szerencsére sértetlen maradt, de az állatkert szigorított a biztonsági intézkedéseken, a férfi pedig komoly bírságot kapott.
Egy férfit 300 dollárra (kb. 100 ezer forintra) bírságoltak meg Thaiföldön, miután bemászott a híres törpe víziló, Moo Deng kifutójába. A kis víziló, aki az internet egyik kedvence, sértetlen maradt, de az eset nagy felháborodást váltott ki – írja a BBC.

Moo Deng, a törpe víziló valóságos internetes szenzációvá vált – Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP

Mi történt a híres thaiföldi törpe vízilóval?

Moo Deng, a veszélyeztetett törpe víziló, 2024 júliusában született a Khao Kheow Open Zoo állatkertben, és rögtön internetes szenzációvá vált. A róla készült videók virálissá váltak, mémek születtek, és az állatkert látogatószáma ugrásszerűen nőtt: hétvégenként ezrek érkeztek, hogy élőben láthassák a bájos vízilovat. A rajongók még ruházati és egyéb árucikkekkel is tiszteleghettek Moo Deng előtt. 

Az állatkert igazgatója, Narongwit Chodchoy elmondta, hogy a múlt hónapban történt incidens után a helyi bíróság bűnösnek találta a férfit, aki táblagéppel videózta a kifutóban a törpe vízilovat.

Szerencsére Moo Deng „csak kissé megijedt”, és nem szenvedett sérülést. Az eset hatására az állatkert fokozta a biztonsági intézkedéseket, és a dolgozók képzését is kiterjesztették, hogy hasonló behatolások a jövőben ne fordulhassanak elő. Chodchoy hangsúlyozta: „Ez az eset jól mutatja, hogy senki sem sértheti az állatok jogait, akár kifutóban, akár a vadonban vannak.” A tanulság egyértelmű: a törpe víziló és az állatkert minden lakójának biztonsága elsődleges.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, egy thaiföldi állatkertben őrizetbe vettek egy férfit, miután jogosulatlanul bemászott a közösségi médiában is rendkívül népszerű törpe víziló, Moo Deng kifutójába. Az eset komoly visszhangot váltott ki, különösen azért, mert a víziló az elmúlt időszak egyik legnagyobb internetes kedvencévé vált.

Moo Deng, a törpe víziló a Khao Kheow Open Zoo állatkertben él, ahol nagy tömegek gyűlnek össze, de annak esélye, hogy rokonait a természetben láthassuk, kevés. A széles körű erdőirtás és az állandó zavarás megnehezíti a törpe vízilónak a túlélést. A nyugat-afrikai erdők már elvesztették eredeti területük több, mint 80%-át, ami a vad törpe vízilovakat egy kis területre korlátozza.

 

 

