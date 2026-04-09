Súlyos bírságot kapott a férfi azért, amit a híres törpe vízilóval tett – videó

Egy férfit 300 dollárra (kb. 100 ezer forintra) bírságoltak meg Thaiföldön, miután bemászott a híres törpe víziló, Moo Deng kifutójába. A kis víziló, aki az internet egyik kedvence, sértetlen maradt, de az eset nagy felháborodást váltott ki – írja a BBC.

Moo Deng, a törpe víziló valóságos internetes szenzációvá vált – Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP

Mi történt a híres thaiföldi törpe vízilóval?

Moo Deng, a veszélyeztetett törpe víziló, 2024 júliusában született a Khao Kheow Open Zoo állatkertben, és rögtön internetes szenzációvá vált. A róla készült videók virálissá váltak, mémek születtek, és az állatkert látogatószáma ugrásszerűen nőtt: hétvégenként ezrek érkeztek, hogy élőben láthassák a bájos vízilovat. A rajongók még ruházati és egyéb árucikkekkel is tiszteleghettek Moo Deng előtt.

Az állatkert igazgatója, Narongwit Chodchoy elmondta, hogy a múlt hónapban történt incidens után a helyi bíróság bűnösnek találta a férfit, aki táblagéppel videózta a kifutóban a törpe vízilovat.

Szerencsére Moo Deng „csak kissé megijedt”, és nem szenvedett sérülést. Az eset hatására az állatkert fokozta a biztonsági intézkedéseket, és a dolgozók képzését is kiterjesztették, hogy hasonló behatolások a jövőben ne fordulhassanak elő. Chodchoy hangsúlyozta: „Ez az eset jól mutatja, hogy senki sem sértheti az állatok jogait, akár kifutóban, akár a vadonban vannak.” A tanulság egyértelmű: a törpe víziló és az állatkert minden lakójának biztonsága elsődleges.