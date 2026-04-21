Ez fájhatott: horrorsérülést szenvedett a sztártorreádor – videó

José Antonio Morante Camacho – művésznevén Morante de la Puebla –, a híres torreádor súlyosan megsérült a sevillai La Maestranza arénában rendezett bikaviadalon. Az április 20-ai baleset után a torreádort kórházba szállították, állapotát folyamatosan figyelik – írja a Daily Star.

A torreádor Morante de la Puebla a szezon első bikaviadalán a sevillai La Maestranza arénában – Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Baleset a sevillai arénában: súlyos sérülést szenvedett a torreádor

A bikaviadal negyedik bikája, a „Clandestino” elleni küzdelem során történt a baleset. A torreádor éppen az állat felett próbált irányítást szerezni, amikor a bika hirtelen rátámadt, és a mellkasának rohant, amitől a földre zuhant. Miközben megpróbált kitérni, az állat egyik szarva a farpofáján találta el. A felvételeken jól látszik, ahogy a bika szarva érintkezik vele, majd a torreádort látható fájdalom közepette a földről viszik ki társai. A viadal korábbi szakaszában már egy kisebb fülsérülést is szenvedett.

Az orvosi jelentés szerint kétórás műtétet hajtottak végre rajta.

A sérülést egy körülbelül 10 centiméteres szúrás okozta, amely a végbél hátsó részét érintette, részben roncsolva a záróizmokat, és 1,5 centiméteres sérülést okozva a végbél falán. Az orvosok kimosták a sebet, helyreállították a sérült szöveteket és a záróizom-rendszert, majd szívódrént helyeztek be.

A sevillai bikaviadal-sorozatot beárnyékolta az eset, a torreádor állapota miatt pedig továbbra is aggodalom tapasztalható. A sportolót kórházban tartják megfigyelés alatt.