Jógapózban találták meg egy medence alján a világhírű színésznőt

A beszámolók szerint a tragikus eset április 11-én történt egy exkluzív edzőteremben, a párizsi Blanche–Montmartre negyedben. Nadia Farès éppen úszott, amikor váratlanul rosszul lett. A hatóságok leírása alapján a medence alján találták rá, úgynevezett „jóga pozícióban” feküdt, és egy másik vendég elkezdte újraéleszteni. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a színésznőt már kritikus állapotban szállították kórházba, számolt be a Daily Mail.

Nadia Farèsnak tragikus módon egy medencében állt le a szíve, jógapózban találak rá – Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Napokig küzdöttek a színésznő életéért

A sztárt a párizsi Pitié-Salpêtrière Kórházba vitték, ahol mesterséges kómába helyezték. Az orvosok mindent megtettek, de a szívleállás következményeit nem tudták visszafordítani. Halálhírét pénteken erősítették meg.

A tragédiát a színésznő két lánya, Cylia és Shana jelentette be egy közleményben: „Franciaország egy nagyszerű művészt veszített el, mi pedig mindenekelőtt az édesanyánkat.” A gyászoló család számára a veszteség felfoghatatlan.

Egy karrier, amely meghódította a világot

Nadia Farès neve világszerte ismertté vált, különösen a 2001-es thriller, a Bíborfolyók révén. Később olyan produkciókban is feltűnt, mint a Marseille, ahol 2016-ban alakította Vanessa d’Abrantes karakterét. Pályafutása a 90-es években indult, és gyorsan a francia film- és televíziós élet meghatározó alakjává vált.

A színésznő Marokkóban született, majd gyermekkorában Franciaországba költözött. Később férjével, Steve Chasman producerrel Los Angelesben is élt, ahol családot alapított. Bár néhány éve különváltak, két közös lányuk örökre összekötötte őket.

Komoly egészségügyi harcok a tragikus eset hátterében

Kevesen tudták, de Nadia Farès éveken át komoly betegségekkel küzdött:

agyi aneurizma miatt műtötték

több szívműtéten is átesett

saját szavaival: „időzített bomba” volt az állapota

Új fejezet előtt állt

A tragédia különösen megrázó, mert a színésznő éppen új korszakra készült: első rendezésére készült, egy akció-vígjáték projekten dolgozott a TF1 stúdióval. Tele volt tervekkel – és még rengeteg mondanivalóval.

A rajongók és a szakma egyaránt döbbenten állnak a történtek előtt. Egy tehetséges, sokoldalú művész távozott – és egy család veszítette el az édesanyját.