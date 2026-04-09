Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Meghalt a Trónok harca fiatal sztárja

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael Patrick ír színész 35 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Trónok harca sztárja fiatalon került reflektorfénybe, amikor feltűnt a Game of Thrones egyik epizódjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trónok harcabetegségszínészhalálsztár

Felesége, Naomi közölte, hogy a színész békésen, szerettei körében hunyt el egy észak-írországi hospice-ban. A Trónok harca sztárja nemcsak képernyőn, hanem a színpadon is maradandót alkotott, különösen a III. Richárd különleges feldolgozásában írja az Independent.

Tragikus betegség vitte el a Trónok harca sztárját
Fotó: Pinterest

A Trónok harca sztárjának pályája és küzdelme

2023 februárjában motoros neuron betegséget diagnosztizáltak nála, amely ellen kitartóan küzdött. Betegsége ellenére is alkotott, és saját állapotát művészetébe is beépítette. 

Patrick 2016-ban kapta egyik első tévés szerepét a Trónok harcában, ahol egy lázadót alakított. 

Később szerepelt többek között a The Spectacular, a Blue Lights, a This Town és a My Left Nut című produkciókban, utóbbit társszerzőként is jegyezte. Alakításai elismerést hoztak számára, többek között díjat nyert a The Stage Awards-on. Barátai és kollégái kivételes emberként emlékeznek rá, aki mindenkit megérintett.
Művészetében a nehézségeket is erővé formálta. Öröksége nemcsak szerepeiben, hanem emberi példájában is tovább él.

A Trónok harca sztárja interjút adott lapunknak

A Budapest Comic Con 2026-os eseményén az Origo exkluzív interjút készített a Trónok harca sztárjával, a rettegett Gregor Cleganet alakító Hafþór Júlíus Björnssonnal. A Hegy őszintén vallott és kulisszatitkokat is elárult az interjú során.

Hányingerig fajult a Trónok harca szereplőinek intim jelenete

A Trónok harca két ismert színésze egy új horrorfilmben játszik együtt, de egy intim jelenet forgatása egészen váratlan helyzetet teremtett. A kulisszák mögötti felvételeken látható, hogy egy szenvedélyes csókjelenet közben rosszul lettek a szereplők.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról