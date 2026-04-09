Meghalt a Trónok harca fiatal sztárja

Felesége, Naomi közölte, hogy a színész békésen, szerettei körében hunyt el egy észak-írországi hospice-ban. A Trónok harca sztárja nemcsak képernyőn, hanem a színpadon is maradandót alkotott, különösen a III. Richárd különleges feldolgozásában – írja az Independent.

Tragikus betegség vitte el a Trónok harca sztárját

A Trónok harca sztárjának pályája és küzdelme

2023 februárjában motoros neuron betegséget diagnosztizáltak nála, amely ellen kitartóan küzdött. Betegsége ellenére is alkotott, és saját állapotát művészetébe is beépítette.

Patrick 2016-ban kapta egyik első tévés szerepét a Trónok harcában, ahol egy lázadót alakított.

Később szerepelt többek között a The Spectacular, a Blue Lights, a This Town és a My Left Nut című produkciókban, utóbbit társszerzőként is jegyezte. Alakításai elismerést hoztak számára, többek között díjat nyert a The Stage Awards-on. Barátai és kollégái kivételes emberként emlékeznek rá, aki mindenkit megérintett.

Művészetében a nehézségeket is erővé formálta. Öröksége nemcsak szerepeiben, hanem emberi példájában is tovább él.

A Trónok harca sztárja interjút adott lapunknak

A Budapest Comic Con 2026-os eseményén az Origo exkluzív interjút készített a Trónok harca sztárjával, a rettegett Gregor Cleganet alakító Hafþór Júlíus Björnssonnal. A Hegy őszintén vallott és kulisszatitkokat is elárult az interjú során.

Hányingerig fajult a Trónok harca szereplőinek intim jelenete

A Trónok harca két ismert színésze egy új horrorfilmben játszik együtt, de egy intim jelenet forgatása egészen váratlan helyzetet teremtett. A kulisszák mögötti felvételeken látható, hogy egy szenvedélyes csókjelenet közben rosszul lettek a szereplők.