Pokoli ciklon csapott le Bangladesre: falvak tűntek el a térképről

A trópusi ciklonok a világ legpusztítóbb időjárási jelenségei közé tartoznak. Az egyik legsúlyosabb ilyen esemény az 1991-es bangladesi ciklon volt, amely április végén sújtotta Banglades délkeleti partvidékét. A trópusi ciklon hatalmas emberi és anyagi károkat okozott, és a térség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájaként tartják számon.
Mi történt az 1991-es bangladesi ciklon idején?
A vihar a Bengáli-öbölben alakult ki, majd fokozatosan észak felé haladt. Április 24-én trópusi viharrá (02B) minősítették, április 28-ra pedig trópusi ciklonná erősödött. Egy nappal később, április 29-e éjjel Csittagongtól délre ért partot, ahol a szélsebesség elérte a 240 km/órát. A ciklonhoz egy akár 5 méter magas vihardagály is társult, amely elöntötte a sík, tengerparti területeket.
Mekkora pusztítást okozott a trópusi ciklon?
A ciklonhoz akár 5 méter magas vihardagály társult, amely elöntötte Banglades alacsonyan fekvő, sík tengerparti területeit. Falvak egész sorát mosta el a víz, mezőgazdasági területek semmisültek meg, ami súlyos élelmezési és gazdasági válságtól való félelmet váltott ki. A katasztrófa következtében mintegy 140 000 ember vesztette életét, és akár 10 millióan is hajléktalanná váltak. A teljes anyagi kár milliárd dollárokra rúgott.
A 1991-es bangladesi ciklon utóhatásai és tanulságai
A pusztítás mértékét tovább súlyosbította, hogy sokan nem kaptak megfelelő figyelmeztetést, vagy nem vették komolyan a közelgő veszélyt. A tragédia emléke az 1970-es Bhola-ciklon tapasztalataival együtt rámutatott a védekezési rendszer hiányosságaira is. A katasztrófa után a bangladesi kormány jelentős fejlesztésekbe kezdett: több ezer magasított viharvédelmi menedéket építettek, valamint erdősítési programot indítottak a jövőbeni árvizek és ciklonkárok mérséklésére.
Félelmetes ciklon tombolt Madagaszkáron, többen is meghaltak – videón a pusztítás
A Gezani trópusi vihar tombolt a szigeten, súlyos károkat okozva Toamasinában.
Lefúrtak a Nagy Kék Lyuk aljára, és amit ott találtak, az rémisztő a jövőre nézve
Soha nem látott mértékben nőtt a trópusi ciklonok száma az elmúlt 5700 évben, különösen az utóbbi két évtized bizonyult kiugrónak – erről árulkodnak a híres Nagy Kék Lyuk nevű víznyelő mélyéről vett üledékminták.
A trópusi ciklon egy meleg óceánok felett kialakuló, forgó vihar, amely alacsony légnyomással, erős szelekkel és heves esőzéssel jár. Ha szélsebessége meghaladja a 119 km/órát, hurrikánnak, tájfunnak vagy ciklonnak nevezik a térségtől függően. Gyakran vihardagály is kíséri, amely súlyos part menti áradásokat okozhat, ezért ezek a rendszerek a legsúlyosabb természeti veszélyek közé tartoznak.