Pokoli ciklon csapott le Bangladesre: falvak tűntek el a térképről

A trópusi ciklonok a világ legpusztítóbb időjárási jelenségei közé tartoznak. Az egyik legsúlyosabb ilyen esemény az 1991-es bangladesi ciklon volt, amely április végén sújtotta Banglades délkeleti partvidékét. A trópusi ciklon hatalmas emberi és anyagi károkat okozott, és a térség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájaként tartják számon.

Az 1991-es bangladesi trópusi ciklont az egyik legsúlyosabb katasztrófaként tartják számon – Fotó: MUFTY MUNIR / AFP

Mi történt az 1991-es bangladesi ciklon idején?

A vihar a Bengáli-öbölben alakult ki, majd fokozatosan észak felé haladt. Április 24-én trópusi viharrá (02B) minősítették, április 28-ra pedig trópusi ciklonná erősödött. Egy nappal később, április 29-e éjjel Csittagongtól délre ért partot, ahol a szélsebesség elérte a 240 km/órát. A ciklonhoz egy akár 5 méter magas vihardagály is társult, amely elöntötte a sík, tengerparti területeket.

Csittagongban hatalmas pusztítást hagyott maga után az 1991-es ciklon – Fotó: - / AFP

Mekkora pusztítást okozott a trópusi ciklon?

A ciklonhoz akár 5 méter magas vihardagály társult, amely elöntötte Banglades alacsonyan fekvő, sík tengerparti területeit. Falvak egész sorát mosta el a víz, mezőgazdasági területek semmisültek meg, ami súlyos élelmezési és gazdasági válságtól való félelmet váltott ki. A katasztrófa következtében mintegy 140 000 ember vesztette életét, és akár 10 millióan is hajléktalanná váltak. A teljes anyagi kár milliárd dollárokra rúgott.

10 millió ember vált hajléktalanná Csittagong körzetben – Fotó: MUFTY MUNIR / AFP

A 1991-es bangladesi ciklon utóhatásai és tanulságai

A pusztítás mértékét tovább súlyosbította, hogy sokan nem kaptak megfelelő figyelmeztetést, vagy nem vették komolyan a közelgő veszélyt. A tragédia emléke az 1970-es Bhola-ciklon tapasztalataival együtt rámutatott a védekezési rendszer hiányosságaira is. A katasztrófa után a bangladesi kormány jelentős fejlesztésekbe kezdett: több ezer magasított viharvédelmi menedéket építettek, valamint erdősítési programot indítottak a jövőbeni árvizek és ciklonkárok mérséklésére.