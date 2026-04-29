Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

trópusi ciklon

Pokoli ciklon csapott le Bangladesre: falvak tűntek el a térképről

1991. április 29-én érte el a szárazföldet a Bengáli-öbölből érkező extrém erejű vihar. A trópusi ciklon órák alatt söpört végig Csittagong térségén, az 5 méteres vihardagály és a 240 km/órás szél teljes falvakat mosott el.
A trópusi ciklonok a világ legpusztítóbb időjárási jelenségei közé tartoznak. Az egyik legsúlyosabb ilyen esemény az 1991-es bangladesi ciklon volt, amely április végén sújtotta Banglades délkeleti partvidékét. A trópusi ciklon hatalmas emberi és anyagi károkat okozott, és a térség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájaként tartják számon.

Az 1991-es bangladesi trópusi ciklont az egyik legsúlyosabb katasztrófaként tartják számon – Fotó: MUFTY MUNIR / AFP

Mi történt az 1991-es bangladesi ciklon idején?

A vihar a Bengáli-öbölben alakult ki, majd fokozatosan észak felé haladt. Április 24-én trópusi viharrá (02B) minősítették, április 28-ra pedig trópusi ciklonná erősödött. Egy nappal később, április 29-e éjjel Csittagongtól délre ért partot, ahol a szélsebesség elérte a 240 km/órát. A ciklonhoz egy akár 5 méter magas vihardagály is társult, amely elöntötte a sík, tengerparti területeket.

Villagers walk near drowned animals and a marooned ship 30 April 1991 in Chittagong district in the aftermath of Bangladesh worst cyclone in 20 years. On the night of 29 April 1991 a powerful tropical cyclone struck the Chittagong district of southeastern Bangladesh with winds of around 155 mph. The storm forced a 6 meter (20 foot) storm surge inland over a wide area, killing at least 138,000 people and leaving as many as 10 million homeless. Most deaths were from drowning, with the highest mortality among children and the elderly. The storm caused an estimated $1.5 billion (1991 US dollars) in damage. AFP PHOTO MUFTY MUNIR (Photo by AFP)
Csittagongban hatalmas pusztítást hagyott maga után az 1991-es ciklon – Fotó: - / AFP

Mekkora pusztítást okozott a trópusi ciklon?

A ciklonhoz akár 5 méter magas vihardagály társult, amely elöntötte Banglades alacsonyan fekvő, sík tengerparti területeit. Falvak egész sorát mosta el a víz, mezőgazdasági területek semmisültek meg, ami súlyos élelmezési és gazdasági válságtól való félelmet váltott ki. A katasztrófa következtében mintegy 140 000 ember vesztette életét, és akár 10 millióan is hajléktalanná váltak. A teljes anyagi kár milliárd dollárokra rúgott.

Emad Hosin, 45, emerges from make-shift dwelling of coconut 09 May 1991 in Chittagong district in the aftermath of Bangladesh worst cyclone in 20 years. On the night of 29 April 1991 a powerful tropical cyclone struck the Chittagong district of southeastern Bangladesh with winds of around 155 mph. The storm forced a 6 meter (20 foot) storm surge inland over a wide area, killing at least 138,000 people and leaving as many as 10 million homeless. Most deaths were from drowning, with the highest mortality among children and the elderly. The storm caused an estimated $1.5 billion (1991 US dollars) in damage. AFP PHOTO MUFTY MUNIR (Photo by MUFTY MUNIR / AFP)
10 millió ember vált hajléktalanná Csittagong körzetben – Fotó: MUFTY MUNIR / AFP

A 1991-es bangladesi ciklon utóhatásai és tanulságai

A pusztítás mértékét tovább súlyosbította, hogy sokan nem kaptak megfelelő figyelmeztetést, vagy nem vették komolyan a közelgő veszélyt. A tragédia emléke az 1970-es Bhola-ciklon tapasztalataival együtt rámutatott a védekezési rendszer hiányosságaira is. A katasztrófa után a bangladesi kormány jelentős fejlesztésekbe kezdett: több ezer magasított viharvédelmi menedéket építettek, valamint erdősítési programot indítottak a jövőbeni árvizek és ciklonkárok mérséklésére.

A trópusi ciklon egy meleg óceánok felett kialakuló, forgó vihar, amely alacsony légnyomással, erős szelekkel és heves esőzéssel jár. Ha szélsebessége meghaladja a 119 km/órát, hurrikánnak, tájfunnak vagy ciklonnak nevezik a térségtől függően. Gyakran vihardagály is kíséri, amely súlyos part menti áradásokat okozhat, ezért ezek a rendszerek a legsúlyosabb természeti veszélyek közé tartoznak.

Félelmetes ciklon tombolt Madagaszkáron, többen is meghaltak – videón a pusztítás

A Gezani trópusi vihar tombolt a szigeten, súlyos károkat okozva Toamasinában.

 

Lefúrtak a Nagy Kék Lyuk aljára, és amit ott találtak, az rémisztő a jövőre nézve

Soha nem látott mértékben nőtt a trópusi ciklonok száma az elmúlt 5700 évben, különösen az utóbbi két évtized bizonyult kiugrónak – erről árulkodnak a híres Nagy Kék Lyuk nevű víznyelő mélyéről vett üledékminták.

 

 

