Csak egy ember kapott Trump-féle „Aranykártya” vízumot

Eddig csupán egy ember kapott úgynevezett Trump Aranykártya vízumot, amelyet egy külföldi legalább egymillió dollárért vásárolhat meg, hogy állandó tartózkodást szerezzen az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjon az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez – közölte Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter kongresszusi bizottsági meghallgatásán csütörtökön.
Trump Aranykártya: gyors út az amerikai állampolgárság felé
A vízumprogram decemberben indult, és néhány nappal később a kereskedelmi miniszter már arról számolt be, hogy a kormány ebből máris 1,3 milliárd dollár bevételre tett szert. A csütörtöki kongresszusi bizottsági meghallgatáson a kereskedelmi miniszter nem tért ki a látszólagos ellentmondásra, inkább azt hangsúlyozta, hogy „több százan állnak sorba”, hogy megszerezhessék az „Aranykártyát”.
Maga az ötlet viszonylag elterjedt világszerte, több tucat ország kínál különböző változatú „aranykártyát” azoknak, akik ezt képesek megfizetni, köztük van az Egyesült Királyság, Spanyolország, Görögország, Málta, Ausztrália, Kanada és Olaszország is.
Háborús feszültség a csúcson: Trump parancsot adott az iráni hajók kilövésére
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség tovább fokozódik a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében. Donald Trump utasítást adott az amerikai haditengerészetnek, hogy azonnal lőjenek ki minden iráni hajót, amely aknákat telepít a szorosban.
Donald Trump: Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni
Donald Trump közölte, Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államok „nagyon erős tárgyalási pozícióban van”, célja pedig, hogy megoldja az Irán által jelentett fenyegetést.