Trump atomfegyverekkel kapcsolatos kijelentése mindenkit megdöbbentett

Az elnök a Fehér Házból távozva újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy szükség esetén akár meghosszabíthatja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet is, ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint arra nem lesz szükség.

Donald Trump amerikai elnök

Trump: Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről

"Irán meg akar állapodni, és nagyon szépen halad az egyeztetés velük" - hangoztatta az elnök hozzátéve, hogy a másik fél ma már "olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem", valamint megjegyezte, hogy "nagyon gyorsan" megtörténhet a további előrelépés.

Az elnök szerint akár a hétvégén lehet újabb személyes tárgyalási forduló, és kilátásba helyezte, hogy akár a pakisztáni fővárosba is ellátogat, amennyiben egy békemegállapodást Iszlámábádban írnának alá.

Donald Trump kifejtette, hogy Irán megváltozott hozzáállását az ország mostanra "sokkal ésszerűbb" vezetésének, valamint a tengeri blokád és az iráni katonai erők kiiktatása együttes hatásának tulajdonítja.

Az elnök a katolikus egyházfővel kirobbant vitával kapcsolatban úgy fogalmazott, "jogom van egyet nem érteni a pápával", valamint fontosnak nevezte, hogy XIV. Leó "megértse", Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Az Egyesült Államok J.D. Vance alelnök vezette delegációja múlt szombaton mintegy 20 órán keresztül tárgyalt Iszlámábádban az iráni vezetés küldöttségével, de akkor egyezség nélkül álltak fel a tárgyalóasztaltól. Azóta az egyeztetések főként Pakisztán közvetítésével zajlanak, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy második amerikai-iráni tárgyalási forduló.

Donald Trump annak a reményének is hangot adott, hogy a csütörtökön amerikai közvetítéssel megkötött 10 napos libanoni-izraeli tűzszünet lehetőséget ad egy békemegállapodásra a két szomszédos közel-keleti ország között.