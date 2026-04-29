Ettől rettegett mindenki:Trump hatalmas gyomrost adott a világnak

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump utasította tanácsadóit, hogy készüljenek fel egy Irán elleni hosszan tartó blokádra – számolt be a The Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva. A Trump-blokád stratégiája szerint Washington továbbra is akadályozná az iráni kikötőkbe irányuló és onnan induló hajóforgalmat, ezzel súlyos csapást mérve az ország gazdaságára.

Trump-blokád: az Egyesült Államok hosszú távú nyomásra készül Irán ellen

A döntés hátterében az áll, hogy az amerikai vezetés több lehetőséget is mérlegelt – például a bombázások újraindítását vagy a konfliktusból való kivonulást –, azonban ezek kockázatosabbnak bizonyultak. A gazdasági nyomásgyakorlás viszont hosszabb távon is fenntartható eszköz lehet.

Trump maga is utalt arra, hogy Irán nehéz helyzetbe került. Közösségi oldalán azt írta, hogy Teherán „összeomlás közeli állapotban van”, és sürgeti, hogy az Egyesült Államok nyissa meg a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú az olajszállítás szempontjából.

Gazdasági nyomás alatt Irán

A blokád már most komoly hatással van az iráni gazdaságra. Amerikai tisztviselők szerint az ország jelentős nehézségekkel küzd az eladatlan olaj tárolása miatt, ami az iráni gazdaság egyik fő bevételi forrásának számít. A szankciók és a tengeri korlátozások együtt komoly pénzügyi nyomást gyakorolnak Teheránra.

Egy szakértő szerint Irán arra számít, hogy képes lesz átvészelni a blokádot, miközben az Egyesült Államoknak egyre nagyobb kockázatot jelenthet egy globális energiaválság vagy akár gazdasági visszaesés.

A konfliktus hatása már most túlmutat a térségen: az olajárak emelkedése világszerte érezteti hatását, és egyre több ország kénytelen felkészülni az esetleges ellátási zavarokra.

Mi jöhet a következő hetekben?

Az amerikai blokád fenntartása azt jelzi, hogy Washington hosszú távú stratégiában gondolkodik. Az Egyesült Államok célja nemcsak az iráni gazdaság gyengítése, hanem az is, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse Teheránt – különösen az atomprogram kérdésében.

Közben Irán részéről is érkeztek jelzések a feszültség enyhítésére, azonban a felek közötti bizalmatlanság továbbra is jelentős. A tárgyalások jövője bizonytalan, miközben a katonai és gazdasági nyomás párhuzamosan nő.

A helyzet alakulása nagyban meghatározhatja nemcsak a Közel-Kelet, hanem az egész világ gazdasági és biztonsági helyzetét a következő hónapokban.