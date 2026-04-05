Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Trumpot háborús bűnnel vádolják – ebből akár börtön is lehet?

Új szintre lépett a feszültség Washington és Teherán között. Trump kijelentései után Irán már nem finomkodik: egyenesen háborús bűncselekmény szándékával vádolják az amerikai elnököt.
Az iráni ENSZ-képviselet az X-en reagált Trump legutóbbi, durva hangvételű üzenetére, amelyben a Hormuzi-szoros megnyitását követelte, és súlyos csapásokkal fenyegette meg az országot. A teheráni álláspont szerint ez már túlmutat a politikai nyomásgyakorláson.

Washington, 2026. március 19. Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a Takeicsi Szanae japán miniszterelnökkel tartott találkozóján a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli hadművelet kezdete után három héttel. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba. MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz
Ez nyílt és közvetlen felbujtás a terrorra a civil lakosság ellen, és egyértelmű bizonyítéka egy háborús bűncselekmény szándékának.

A vád nem véletlen. Trump korábban trágár hangnemben nevezte meg az iráni vezetést, és arról beszélt, hogy erőműveket, hidakat és más kritikus infrastruktúrát érhetnek támadások. A poszt végén ráadásul egy váratlan fordulattal azt írta: „Áldott legyen Allah.”

Tényleg háborús bűn felé sodródik Trump retorikája?

A teheráni vezetés úgy látja, hogy az amerikai elnök nemcsak fenyeget, hanem konkrétan civil célpontok elleni támadásokat vetít előre. Ez pedig a nemzetközi jog szerint is vörös vonal.

Washington egyelőre nem reagált hivatalosan a vádakra, de a hangnem egyértelműen egyre keményebb. A kérdés már nem az, hogy van-e konfliktus, hanem az, meddig fajulhat.

