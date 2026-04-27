Trump megszólalt a támadójáról: döbbenetes, mit mondott

Az amerikai elnök szerint a gyanúsítottat saját családja jelentette a hatóságoknak, mielőtt megpróbálta a támadást végrehajtani a rendezvényen.
Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy a szombat esti, elegáns gálán tervezett támadás gyanúsítottja „elég beteg ember”.
Trump megszólalt a gálán történt támadási kísérletről
Az elnök televíziós interjúkban arról beszélt, hogy a hatóságokhoz már korábban érkezett jelzés a férfiról a saját családjától – írta meg a Reuters.
A gyanúsítottat egy tisztviselő 31 éves Cole Tomas Allenként azonosította, aki a kaliforniai Torrance városából származik.
Trump szerint a férfi egy „keresztényellenes” kiáltványt tett közzé az interneten.
