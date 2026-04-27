Jó nagy slamasztikában van Zelenszkij – jelentős változások jöhetnek Ukrajnában

Vérfagyasztó fejlemény a Trump elleni merénylet kapcsán: ezt tudni a lövöldözőről

Trump megszólalt a támadójáról: döbbenetes, mit mondott

Az amerikai elnök szerint a gyanúsítottat saját családja jelentette a hatóságoknak, mielőtt megpróbálta a támadást végrehajtani a rendezvényen.
Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy a szombat esti, elegáns gálán tervezett támadás gyanúsítottja „elég beteg ember”.

U.S. President Donald Trump speaks during a news conference in James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 06, 2026 in Washington, DC.
Donald Trump amerikai elnök 
Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP

Trump megszólalt a gálán történt támadási kísérletről

Az elnök televíziós interjúkban arról beszélt, hogy a hatóságokhoz már korábban érkezett jelzés a férfiról a saját családjától – írta meg a Reuters.

A gyanúsítottat egy tisztviselő 31 éves Cole Tomas Allenként azonosította, aki a kaliforniai Torrance városából származik.

Trump szerint a férfi egy „keresztényellenes” kiáltványt tett közzé az interneten.

