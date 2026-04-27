Trump megszólalt a támadójáról: döbbenetes, mit mondott

Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy a szombat esti, elegáns gálán tervezett támadás gyanúsítottja „elég beteg ember”.

Trump megszólalt a gálán történt támadási kísérletről

Az elnök televíziós interjúkban arról beszélt, hogy a hatóságokhoz már korábban érkezett jelzés a férfiról a saját családjától – írta meg a Reuters.

A gyanúsítottat egy tisztviselő 31 éves Cole Tomas Allenként azonosította, aki a kaliforniai Torrance városából származik.

Trump szerint a férfi egy „keresztényellenes” kiáltványt tett közzé az interneten.