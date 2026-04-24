Ritka betegséget diagnosztizáltak – fekete, ágszerű képződményeket találtak egy idős férfi tüdejében

Egy 87 éves férfi légszomjjal került kórházba, miután több órán át sűrű füstöt lélegzett be egy erdőtűz során. Állapota gyorsan romlott, ezért az orvosok azonnali vizsgálatokat indítottak, mivel a beteg csak felületesen tudott lélegezni, és vér oxigénszintje veszélyesen alacsony volt. A légutak vizsgálata során az orvosok szokatlan, fekete, ágszerű képződményeket találtak a légcsőben és a hörgőkben - tájékoztat a New York Post.
Mi okozta a különös elváltozásokat?
A vizsgálatok alapján a képződmények úgynevezett hörgőöntvények voltak, amelyek egy ritka állapothoz, a plasztikus bronchitishez köthetők. Ezek a nyákból és sejtes anyagból álló, gumiszerű dugók a légutakban alakulnak ki, és akár teljesen elzárhatják azokat.
Milyen tünetek utalhatnak tüdőbetegségre?
A hasonló tüdőbetegség tünetei közé tartozhat:
- légszomj;
- nehézlégzés;
- mellkasi fájdalom;
- köhögés (száraz vagy hurutos);
- láz.
A korai jelek sokszor asztmára emlékeztetnek, ami megnehezíti a pontos diagnózist.
Az ilyen esetek felismeréséhez képalkotó vizsgálatokat és hörgőtükrözést alkalmaznak. A kialakult dugókat mechanikusan eltávolítják, miközben a kiváltó okot is kezelni kell. Bizonyos esetekben speciális eljárásokkal – például festékanyag segítségével – azonosítják a nyirokszivárgás helyét, amelyet később célzottan kezelnek.
A 87 éves férfit egyhetes kórházi kezelés után hazaengedték, miután állapota stabilizálódott. A kontrollvizsgálaton két héttel később már normálisan lélegzett.
If you experience these symptoms, see a doctor immediately
A légszomj és a nehézlégzés sokakat érintő probléma, amely hirtelen vagy fokozatosan jelentkezhet. A nehézlégzés mögött számos légzőszervi és szívbetegség, de akár pszichés ok is állhat, ezért fontos a pontos ok felderítése és a megfelelő kezelés.
A jelenség hátterében gyakran a nyirokrendszer működési zavara áll. Ha a nyirokfolyadék nem megfelelően áramlik, beszivároghat a légutakba, ahol sűrű, elágazó szerkezetű lerakódásokat képez.