Oroszország megküldte az utolsó figyelmeztetést: szörnyű dolog jöhet

Ettől félt mindenki: Von der Leyen fontos bejelentést tett

tüdőbetegség

Ritka betegséget diagnosztizáltak – fekete, ágszerű képződményeket találtak egy idős férfi tüdejében

Egy idős férfi esete hívta fel a figyelmet egy ritka, de súlyos légzőszervi problémára. A tüdőbetegség hátterében ezúttal szokatlan jelenség állt, amely komoly orvosi beavatkozást igényelt.
tüdőbetegségritka betegségEgyesült Államok

Egy 87 éves férfi légszomjjal került kórházba, miután több órán át sűrű füstöt lélegzett be egy erdőtűz során. Állapota gyorsan romlott, ezért az orvosok azonnali vizsgálatokat indítottak, mivel a beteg csak felületesen tudott lélegezni, és vér oxigénszintje veszélyesen alacsony volt. A légutak vizsgálata során az orvosok szokatlan, fekete, ágszerű képződményeket találtak a légcsőben és a hörgőkben - tájékoztat a New York Post.

A plasztikus bronchitis nevű tüdőbetegség elzárhatja a légutakat - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Mi okozta a különös elváltozásokat?

A vizsgálatok alapján a képződmények úgynevezett hörgőöntvények voltak, amelyek egy ritka állapothoz, a plasztikus bronchitishez köthetők. Ezek a nyákból és sejtes anyagból álló, gumiszerű dugók a légutakban alakulnak ki, és akár teljesen elzárhatják azokat.

A jelenség hátterében gyakran a nyirokrendszer működési zavara áll. Ha a nyirokfolyadék nem megfelelően áramlik, beszivároghat a légutakba, ahol sűrű, elágazó szerkezetű lerakódásokat képez.

Milyen tünetek utalhatnak tüdőbetegségre?

A hasonló tüdőbetegség tünetei közé tartozhat:

  • légszomj;
  • nehézlégzés;
  • mellkasi fájdalom;
  • köhögés (száraz vagy hurutos);
  • láz.

A korai jelek sokszor asztmára emlékeztetnek, ami megnehezíti a pontos diagnózist.

Az ilyen esetek felismeréséhez képalkotó vizsgálatokat és hörgőtükrözést alkalmaznak. A kialakult dugókat mechanikusan eltávolítják, miközben a kiváltó okot is kezelni kell. Bizonyos esetekben speciális eljárásokkal – például festékanyag segítségével – azonosítják a nyirokszivárgás helyét, amelyet később célzottan kezelnek.

A 87 éves férfit egyhetes kórházi kezelés után hazaengedték, miután állapota stabilizálódott. A kontrollvizsgálaton két héttel később már normálisan lélegzett.

Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz

A légszomj és a nehézlégzés sokakat érintő probléma, amely hirtelen vagy fokozatosan jelentkezhet. A nehézlégzés mögött számos légzőszervi és szívbetegség, de akár pszichés ok is állhat, ezért fontos a pontos ok felderítése és a megfelelő kezelés.

Popcorn tüdő lehet a következménye ennek a konyhai szokásnak

Sokkoló ítélet született egy népszerű konyhai termék ügyében az Egyesült Államokban. A popcorn tüdő diagnózisa után egy Los Angeles-i férfi közel 9 milliárd forintos kártérítést kapott, miután az esküdtszék szerint egy diacetil tartalmú főzőspray hozzájárulhatott a ritka krónikus tüdőbetegség kialakulásához.

 

 

