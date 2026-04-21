Apokalipszis közeleg: kiderült, hány éve maradt hátra az emberiségnek – sokkal kevesebb, mint gondolná

Egy interjúban úgy becsülte, hogy évente körülbelül 2% az esély egy nukleáris konfliktus kitörésére. Ez a számítás azt sugallja, hogy a civilizáció túlélési esélyei egyre csökkennek, mindössze körülbelül 35 évünk maradt hátra – számolt be róla az MSN.

Nincs túlélés: kilenc nukleáris nagyhatalom sodorja veszélybe a világot

A túlélés határán: indul a visszaszámlálás

Gross szerint a globális politikai feszültségek és a fegyverkezési verseny tovább növelik a veszélyt. Kiemelte, hogy ma már kilenc nukleáris hatalom létezik, ami sokkal bonyolultabb helyzetet teremt, mint a hidegháború idején. A fegyverrendszerek fejlődése és automatizálása, valamint a mesterséges intelligencia bevonása új kockázatokat hoz.

Úgy véli, az AI által vezérelt rendszerek gyorsabb és kiszámíthatatlanabb eszkalációhoz vezethetnek.

Aggodalmait erősítik a nemzetközi fegyverzetkorlátozási megállapodások gyengülései és megszűnése. Gross hangsúlyozza, hogy ma már nem a tudományos problémák jelentik a legnagyobb akadályt, hanem maga az emberiség fennmaradása. Más tudósokhoz hasonlóan ő is a globális együttműködés és diplomácia fontosságát emeli ki. Szerinte a kockázatok csökkenthetők lennének fegyverzetcsökkentéssel és az új technológiák szabályozásával.