Apokalipszis közeleg: kiderült, hány éve maradt hátra az emberiségnek – sokkal kevesebb, mint gondolná

Egy interjúban úgy becsülte, hogy évente körülbelül 2% az esély egy nukleáris konfliktus kitörésére. Ez a számítás azt sugallja, hogy a civilizáció túlélési esélyei egyre csökkennek, mindössze körülbelül 35 évünk maradt hátra – számolt be róla az MSN.
A túlélés határán: indul a visszaszámlálás
Gross szerint a globális politikai feszültségek és a fegyverkezési verseny tovább növelik a veszélyt. Kiemelte, hogy ma már kilenc nukleáris hatalom létezik, ami sokkal bonyolultabb helyzetet teremt, mint a hidegháború idején. A fegyverrendszerek fejlődése és automatizálása, valamint a mesterséges intelligencia bevonása új kockázatokat hoz.
Úgy véli, az AI által vezérelt rendszerek gyorsabb és kiszámíthatatlanabb eszkalációhoz vezethetnek.
Aggodalmait erősítik a nemzetközi fegyverzetkorlátozási megállapodások gyengülései és megszűnése. Gross hangsúlyozza, hogy ma már nem a tudományos problémák jelentik a legnagyobb akadályt, hanem maga az emberiség fennmaradása. Más tudósokhoz hasonlóan ő is a globális együttműködés és diplomácia fontosságát emeli ki. Szerinte a kockázatok csökkenthetők lennének fegyverzetcsökkentéssel és az új technológiák szabályozásával.
Meg van írva: így jön el a világvége
A NASA kutatásai szerint a Nap fokozatosan felfúvódik, és vagy elpárologtatja, vagy szétszakítja a Földet. A folyamat lassú, de teljesen elkerülhetetlen.
A végítélet órája ketyeg
A végítélet órája 2026-ban mindössze 85 másodpercre került az éjféltől, ami a globális katasztrófa szimbóluma, és soha nem volt még ilyen közel a vég. A szakértők szerint a nukleáris fenyegetések, a klímaválság és az új technológiák együtt sodorják az emberiséget a pusztulás felé, így a túlélés egyre bizonytalanabbá válik.