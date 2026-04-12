Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen színű a vizelete; mutatjuk, miért!

A túlhidratálás sokkal komolyabb probléma lehet, mint azt a legtöbben gondolnák. Bár a kiszáradás gyakoribb, a túl sok víz felboríthatja az elektrolit-egyensúlyt, csökkentheti a nátriumszintet, és olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, hányinger, izomgörcs vagy akár súlyos idegrendszeri panaszok – írja a HuffPost.

Túlhidratálás: mit jelez az átlátszó vizelet?

Ma már szinte minden arra ösztönzi az embereket, hogy még több folyadékot fogyasszanak. Kulacsok, emlékeztető alkalmazások, sportitalok és különféle hidratálási trendek sulykolják, hogy inni szinte mindig jó ötlet. Csakhogy ennek is van egy határa.

A túlhidratálás akkor alakul ki, amikor valaki túl sok vizet vagy más folyadékot visz be, és ezzel felhígítja a vérben található fontos ásványi anyagokat. Ilyenkor felborulhat az elektrolit-egyensúly, különösen a nátriumszint csökkenhet veszélyesen alacsonyra. Ez elsőre ártalmatlannak tűnhet, de a következmények nagyon súlyosak is lehetnek.

A szakértők szerint a vízmérgezés tünetei közé tartozhat a hányinger, a hányás, a fejfájás, az izomgörcs, a zavartság, súlyosabb esetben pedig akár agyduzzanat, kóma vagy halál is bekövetkezhet. Éppen ezért nagy hiba azt hinni, hogy a több víz mindig jobb.

Különösen veszélyeztetettek lehetnek a sportolók és azok a szabadidős mozgást végző emberek, akik azt gondolják, hogy edzés vagy verseny közben korlátlanul inniuk kell. Egy maraton vagy triatlon alatt sokan automatikusan pótolják a folyadékot, miközben lehet, hogy valójában nem is veszítenek annyi sót és folyadékot, mint hiszik. Ilyenkor a túl sok víz gyorsan bajt okozhat.

A megfelelő hidratálás persze továbbra is fontos, de nem kizárólag vízzel érhető el. A napi folyadékbevitelbe beleszámíthat a tea, a kávé, a gyümölcslé, a szénsavas italok egy része, sőt bizonyos ételek is.

Az ideális mennyiség több tényezőtől függ, például a testmérettől, az aktivitástól, az izzadástól és az egészségi állapottól.

Az egyik legegyszerűbb támpont a hidratálás jelei közül a vizelet színe lehet. A szakértők szerint a világossárga, szalmaszínű vizelet általában jó irányt mutat. Az átlátszó vizelet viszont nem feltétlenül a tökéletes egészség jele — akár azt is jelentheti, hogy túlzásba vitte a folyadékfogyasztást.