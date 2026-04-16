Robbanások rázták meg az olajfinomítót: kritikus helyzet az üzemanyagellátásban – videó

Az Ausztrália déli részén, Geelong városában történt tűzeset során szerda késő este csaptak fel a lángok, majd robbanások is történtek. A létesítményt üzemeltető Viva Energy telephelye Melbourne közelében működik, és kulcsszerepet játszik az ország üzemanyagellátásában.

Fotó: HANDOUT / Giuliana Elakis

Komoly károkat okozott a tűzeset

A több mint 70 éves finomító naponta mintegy 120 ezer hordó olajat dolgoz fel, Victoria állam ellátásának felét biztosítja, országos szinten pedig körülbelül 10 százalékos részesedéssel bír. A tűz így komoly aggodalmakat keltett, különösen a globális energiaválság idején.

A lángokat végül több mint 13 órás küzdelem után sikerült eloltani. A Victoria állami tűzoltóság közlése szerint több tucat dolgozót evakuáltak, de szerencsére senki sem sérült meg. Az elsődleges információk alapján a tüzet egy berendezés meghibásodása okozhatta, de a vizsgálat még folyamatban van.

A levegőből is látszanak a lángok

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Az ausztrál energiaügyi miniszter, Chris Bowen szerint egyelőre nem tudni, milyen hosszú távú hatásai lesznek az esetnek, de az biztos, hogy „rosszkor jött” a baleset. Az ország üzemanyagellátása ugyanis már eddig is nyomás alatt volt a nemzetközi konfliktusok miatt.

Large fire at Viva Energy's Corio refinery in Geelong, Victoria Australia. pic.twitter.com/CJzEO8QVz0 — World Source News (@Worldsource24) April 15, 2026

A vállalat vezetője, Scott Wyatt elmondta, hogy a tűz két üzemanyaggyártó egységet érintett, de a létesítmény többi része épségben maradt.

Az utóbbi hetekben már így is jelentősen megemelkedtek az üzemanyagárak: a dízel ára helyenként megduplázódott, egyes benzinkutakon pedig hiány alakult ki. Több helyről pánikvásárlásokról is beszámoltak, és a légiközlekedést is érinti a helyzet, mivel a növekvő költségek miatt kevesebb járat indul.

Bár Ausztrália jelentős mennyiségű üzemanyagot importál többek között Szingapúrból, Dél-Koreából és Malajziából, szakértők szerint a mostani tűz hatása korlátozott lehet – ugyanakkor az ellátás körüli bizonytalanság tovább nőtt.

