Hatalmas zöld tűzgömb villant fel az égen – videó

Egy hatalmas zöld tűzgömb szelte át az Egyesült Királyság egét a hét elején, amelyet több százan is videóra vettek, a felvételek pedig gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A látványos jelenség sokakat meglepett, többen tűzijátéknak hitték – írja a Daily Mail.

Zöld tűzgömb szelte át az eget az Egyesült Királyság fölött (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A beszámolók szerint a tűzgömb nagyjából 00:30 körül jelent meg az égen. A szemtanúk élénk zöld fényről és rendkívüli fényességről számoltak be, amely sokak szerint hirtelen, „robbanásszerűen” vált láthatóvá. Többen azt írták, hogy elsőre tűzijátéknak gondolták a jelenséget, mivel annyira intenzív volt. Volt, aki arról számolt be, hogy még az otthonában is bevilágította a helyiségeket a fény, mások pedig hazafelé tartva figyelték meg az égen átsuhanó zöld csóvát. A beszámolókban többen kiemelték a szokatlan színt és a rendkívüli fényerőt.

A szakértői magyarázat szerint a jelenség egy meteor volt, amely a Föld légkörébe belépve felizzott.

A légkörrel való súrlódás miatt az objektum rendkívül magas hőmérsékletre hevül, miközben előtte lökéshullám alakul ki, és az elpárolgó anyag fényjelenséget hoz létre. A NASA leírása szerint a folyamat gyakran az objektum széteséséhez és elégéséhez vezet, mielőtt elérné a felszínt. Az ilyen fényjelenségeket szaknyelven bolidáknak nevezik. A most megfigyelt tűzgömb is feltehetően teljesen eléghetett a légkörben, így nem maradt belőle becsapódási maradvány.

A tűzgömbök világszerte viszonylag gyakori jelenségek: naponta több ezer is előfordulhat, ám többségük észrevétlen marad, mivel óceánok felett, lakatlan területeken vagy nappali fényben történik.

A mostani eset különlegessége, hogy sötét égbolton, szabad szemmel és kamerával rögzítve is jól látható volt.