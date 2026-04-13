Hatalmas zöld tűzgömb villant fel az égen – videó

Egy hatalmas zöld tűzgömb szelte át az Egyesült Királyság egét a hét elején, amelyet több százan is videóra vettek, a felvételek pedig gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A látványos jelenség sokakat meglepett, többen tűzijátéknak hitték – írja a Daily Mail.
Zöld tűzgömb az égen: mi volt valójában?
A beszámolók szerint a tűzgömb nagyjából 00:30 körül jelent meg az égen. A szemtanúk élénk zöld fényről és rendkívüli fényességről számoltak be, amely sokak szerint hirtelen, „robbanásszerűen” vált láthatóvá. Többen azt írták, hogy elsőre tűzijátéknak gondolták a jelenséget, mivel annyira intenzív volt. Volt, aki arról számolt be, hogy még az otthonában is bevilágította a helyiségeket a fény, mások pedig hazafelé tartva figyelték meg az égen átsuhanó zöld csóvát. A beszámolókban többen kiemelték a szokatlan színt és a rendkívüli fényerőt.
A szakértői magyarázat szerint a jelenség egy meteor volt, amely a Föld légkörébe belépve felizzott.
A légkörrel való súrlódás miatt az objektum rendkívül magas hőmérsékletre hevül, miközben előtte lökéshullám alakul ki, és az elpárolgó anyag fényjelenséget hoz létre. A NASA leírása szerint a folyamat gyakran az objektum széteséséhez és elégéséhez vezet, mielőtt elérné a felszínt. Az ilyen fényjelenségeket szaknyelven bolidáknak nevezik. A most megfigyelt tűzgömb is feltehetően teljesen eléghetett a légkörben, így nem maradt belőle becsapódási maradvány.
A tűzgömbök világszerte viszonylag gyakori jelenségek: naponta több ezer is előfordulhat, ám többségük észrevétlen marad, mivel óceánok felett, lakatlan területeken vagy nappali fényben történik.
A mostani eset különlegessége, hogy sötét égbolton, szabad szemmel és kamerával rögzítve is jól látható volt.
Egyre több és nagyobb tűzgömb tűnik fel – mekkora veszély fenyeget?
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, a kutatók szerint 2026 elején szokatlan jelenséget figyeltek meg az égbolton. Az adatok alapján az első negyedévben a meteorokhoz köthető látványos tűzgömbök száma és intenzitása jelentősen megnőtt.
Fénylő tűzgömböt figyeltek meg az égen Hollandia felett, amelyet a szakértők meteoritnak tartanak. A jelenséget több országban is látták, miközben Németországban a beszámolók szerint meteoritdarabok házakban okoztak károkat.