Egy őrjítő szokás, amit sokan csinálnak, pedig nagyon idegesítő

Egyre többen tapasztalják azt a zavaró udvariatlanságot, amikor valaki fejhallgató nélkül hallgat zenét, néz videókat vagy pörgeti a TikTokot nyilvános helyen. Ez a viselkedés ma már külön nevet is kapott: sokan „bare beatingnek” hívják – vagyis amikor valaki úgy használja a telefonját, mintha egyedül lenne, és nem törődik másokkal – írja a Huffpost.
Az etikett-szakértők hangsúlyozzák, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy ilyenkor valaki másokra erőlteti a saját tartalmait. Egy vonaton, repülőn vagy váróteremben ülve az emberek nem választják meg, mit hallanak – mégis kénytelenek elviselni.
A hangos telefonozás a szűk helyeken, például a liftben, egy munkahelyen vagy az orvosi váróban különösen kellemetlen. Ilyen helyzetekben még a halknak tűnő hang is zavaró lehet, mert nagyon közel ülnek egymáshoz az emberek.
Sokan egyszerűen nem veszik észre, milyen hangos a telefonjuk, nem gondolnak bele, hogy ez másokat zavar és csak el akarják ütni az időt.
Előfordulhat az is, hogy valaki hallásproblémák miatt állítja hangosabbra a készülékét, vagy technikai gondjai vannak.
Hatalmas udvariatlanság tömött helyeken hangosan hallgatni a telefont
Ennek ellenére a szakértők szerint az alapelv egyszerű: ha nem sürgős, az ilyen tartalmakat inkább privát környezetben érdemes hallgatni – vagy legalább fülhallgatót használni.
Bár sokan modern problémának gondolják, az ilyen típusú udvariatlanság nem új jelenség.
A múltban például a magnóval hangosan zenét hallgató emberek számítottak hasonlónak.
A szakértők szerint a legegyszerűbb megoldás: ne kövessük el mi magunk ezt a hibát. Attól, hogy egy eszköz képes hangosan lejátszani valamit, még nem jelenti azt, hogy mások is szeretnék hallani.
