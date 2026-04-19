Egy őrjítő szokás, amit sokan csinálnak, pedig nagyon idegesítő

Egyre többen tapasztalják azt a zavaró udvariatlanságot, amikor valaki fejhallgató nélkül hallgat zenét, néz videókat vagy pörgeti a TikTokot nyilvános helyen. Ez a viselkedés ma már külön nevet is kapott: sokan „bare beatingnek” hívják – vagyis amikor valaki úgy használja a telefonját, mintha egyedül lenne, és nem törődik másokkal – írja a Huffpost.

Ez az udvariatlanság mindenkit kiakaszt, sokan mégsem veszik magukat észre



Az etikett-szakértők hangsúlyozzák, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy ilyenkor valaki másokra erőlteti a saját tartalmait. Egy vonaton, repülőn vagy váróteremben ülve az emberek nem választják meg, mit hallanak – mégis kénytelenek elviselni.

A hangos telefonozás a szűk helyeken, például a liftben, egy munkahelyen vagy az orvosi váróban különösen kellemetlen. Ilyen helyzetekben még a halknak tűnő hang is zavaró lehet, mert nagyon közel ülnek egymáshoz az emberek.

Sokan egyszerűen nem veszik észre, milyen hangos a telefonjuk, nem gondolnak bele, hogy ez másokat zavar és csak el akarják ütni az időt.

Előfordulhat az is, hogy valaki hallásproblémák miatt állítja hangosabbra a készülékét, vagy technikai gondjai vannak.

Hatalmas udvariatlanság tömött helyeken hangosan hallgatni a telefont

Ennek ellenére a szakértők szerint az alapelv egyszerű: ha nem sürgős, az ilyen tartalmakat inkább privát környezetben érdemes hallgatni – vagy legalább fülhallgatót használni.

Bár sokan modern problémának gondolják, az ilyen típusú udvariatlanság nem új jelenség.

A múltban például a magnóval hangosan zenét hallgató emberek számítottak hasonlónak.

A szakértők szerint a legegyszerűbb megoldás: ne kövessük el mi magunk ezt a hibát. Attól, hogy egy eszköz képes hangosan lejátszani valamit, még nem jelenti azt, hogy mások is szeretnék hallani.

