Donald Trump hamarosan felfedi az UFO-k titkát – vagy megelőzik őt?

Azt állítják, hogy a kormányok több információval rendelkeznek, mint amit nyilvánosságra hoznak. Szerintük az UFO-val kapcsolatos titkos anyagok nyilvánosságra hozatala fordulópontot hozhat az emberiség számára – írja a Daily Star.
Az UFO-k és a közelgő leleplezés lehetősége
Donald Trump azt ígérte, hogy hamarosan érdekes dokumentumokat hoznak nyilvánosságra a témában. A jelentések szerint a védelmi minisztérium már megkezdte az ilyen iratok kiadását. Egyes kutatók szerint ez dominószerű hatást indíthat el más országoknál is.
Úgy gondolják, hogy ez akár oda is vezethet, hogy az idegenek maguk fedik fel létezésüket, akár néhány héten belül.
Jacques Vallée csillagász úgy véli, hogy az idegenek akár más dimenziókban is létezhetnek. Más elméletek szerint az idegenek nem is más bolygóról jönnek, hanem a Földön élnek rejtve, a tengerek mélyén vagy barlangokban is jelen lehetnek. Az ilyen elképzelések gyakran ősi katasztrófákra és rejtett civilizációkra hivatkoznak bizonyítékként.
Trump és a titkos UFO-akták: bennfentesek szerint az elnök már rég tudhat az idegenekről
Egyes UFO-szakértők szerint Donald Trump már elnöksége idején teljes körű tájékoztatást kaphatott az idegen életre vonatkozó titkos programokról és bizonyítékokról. A beszámolók szerint ezek között szerepelhetnek lezuhant űrhajók, nem emberi eredetű maradványok, sőt különböző földönkívüli fajokkal kapcsolatos információk is.
Barack Obama cáfol
Donald Trump nemrég bejelentette, hogy utasítja a szövetségi szerveket: kezdjék meg a földönkívüliekkel és az UFO-kkal kapcsolatos titkos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát, mivel szerinte óriási az érdeklődés a téma iránt. Barack Obama is megszólalt a témában, hangsúlyozva: nincs bizonyíték idegenek látogatására, bár az univerzum mérete miatt máshol létezhet élet.