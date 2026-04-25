Donald Trump hamarosan felfedi az UFO-k titkát – vagy megelőzik őt?

Azt állítják, hogy a kormányok több információval rendelkeznek, mint amit nyilvánosságra hoznak. Szerintük az UFO-val kapcsolatos titkos anyagok nyilvánosságra hozatala fordulópontot hozhat az emberiség számára – írja a Daily Star.

Pánik vagy korszakváltás? Mi történne, ha felvennénk a kapcsolatot az UFO-kal?

Az UFO-k és a közelgő leleplezés lehetősége

Donald Trump azt ígérte, hogy hamarosan érdekes dokumentumokat hoznak nyilvánosságra a témában. A jelentések szerint a védelmi minisztérium már megkezdte az ilyen iratok kiadását. Egyes kutatók szerint ez dominószerű hatást indíthat el más országoknál is.

Úgy gondolják, hogy ez akár oda is vezethet, hogy az idegenek maguk fedik fel létezésüket, akár néhány héten belül.

Jacques Vallée csillagász úgy véli, hogy az idegenek akár más dimenziókban is létezhetnek. Más elméletek szerint az idegenek nem is más bolygóról jönnek, hanem a Földön élnek rejtve, a tengerek mélyén vagy barlangokban is jelen lehetnek. Az ilyen elképzelések gyakran ősi katasztrófákra és rejtett civilizációkra hivatkoznak bizonyítékként.