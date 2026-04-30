45 percig figyelték a rejtélyes UFO-t – majd nyomtalanul eltűnt az égen

Egy négytagú család állítása szerint egy furcsa, súlyzó formájú UFO jelent meg a fejük felett a kaliforniai Joshua Tree Nemzeti Park közelében. A jelenséget még 2023 októberében észlelték, de a most nyilvánosságra került fotók és részletek újra felkavarták az internetet. Fotók itt.

A szemtanúk szerint egy különös alakú UFO lebegett hosszú perceken át a Joshua Tree felett

A szemtanúk szerint az objektum lassan, kiszámíthatatlanul mozgott az égen, időnként eltűnt, majd újra felbukkant. A család közel 45 percen keresztül követte a jelenséget, mielőtt az végleg eltűnt.

A képeken egy fényes, ezüstös, „H” vagy „I” alakú tárgy látható, amely sokak szerint akár egy sci-fi filmbe is beillene.

Mit láthattak valójában? UFO vagy valami egészen hétköznapi?

A UFO-észlelés gyorsan megosztotta a közvéleményt. A kétkedők szerint akár egy nagyobb sárkány vagy egy elszabadult, betű alakú lufi is lehetett.

A túrázók azonban ezt határozottan vitatják. Állításuk szerint a tárgy mérete inkább egy autóhoz vagy kisebb repülőgéphez hasonlított, ami jóval túlmutat egy hétköznapi játékon.

Az esetet egy repülésbiztonsággal foglalkozó nonprofit szervezet is megvizsgálta, ami azt jelzi, hogy nem egyszerű internetes átverésről van szó.