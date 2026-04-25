Titokzatos körülmények között halt meg a fiatal UFO-kutató

A 34 éves UFO-kutatót 2022 júniusában találták holtan, halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették. A kutató azonban korábban több alkalommal is arról beszélt, hogy zaklatják, és attól tart, veszélyben van – írja a Daily Mail.
Zaklatták és megfigyelhették az UFO-kutatót
Egy 2020-as felvételen Eskridge azt állította, hogy őt és kollégáit többször is elkábíthatták, valamint ismeretlen emberek próbálták kifaggatni a munkájáról. Elmondása szerint olyan helyzetekbe került, amikor idegenek meglepően sokat tudtak róla, és célzott kérdésekkel közelítettek hozzá.
A tudós arról is beszélt, hogy egyre súlyosabb zaklatások érték, amelyek miatt már a mindennapi életében is óvatosabbá vált. Állítása szerint több alkalommal betörtek az otthonába, és fenyegetéseket is kapott.
Előre szólt: nem lesz öngyilkos
Egy brit egykori hírszerző tiszt szerint, aki kapcsolatban állt Eskridge-dzsel, a nő nem sokkal halála előtt üzenetet küldött, amelyben azt írta: ha öngyilkosságról szóló hírek jelennek meg róla, azok nem felelnek meg a valóságnak.
A férfi azt állítja, hogy a kutató környezetéből többen is hasonló zaklatásokról számoltak be, bár ezek az állítások egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.
Eskridge olyan technológiákon dolgozott, amelyek egyes feltételezések szerint a jövő űrkutatását is forradalmasíthatják. Egyes elméletek szerint munkája kapcsolatba hozható az úgynevezett antigravitációs meghajtással, amelyet gyakran UFO-kkal is összefüggésbe hoznak.
A tudós édesapja ugyanakkor visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint lánya halála gyanús körülmények között történt.
