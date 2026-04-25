Titokzatos körülmények között halt meg a fiatal UFO-kutató

A 34 éves UFO-kutatót 2022 júniusában találták holtan, halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették. A kutató azonban korábban több alkalommal is arról beszélt, hogy zaklatják, és attól tart, veszélyben van – írja a Daily Mail.

Amy Eskridge UFO-kutató

Fotó: X

Zaklatták és megfigyelhették az UFO-kutatót

Egy 2020-as felvételen Eskridge azt állította, hogy őt és kollégáit többször is elkábíthatták, valamint ismeretlen emberek próbálták kifaggatni a munkájáról. Elmondása szerint olyan helyzetekbe került, amikor idegenek meglepően sokat tudtak róla, és célzott kérdésekkel közelítettek hozzá.

A tudós arról is beszélt, hogy egyre súlyosabb zaklatások érték, amelyek miatt már a mindennapi életében is óvatosabbá vált. Állítása szerint több alkalommal betörtek az otthonába, és fenyegetéseket is kapott.

🇺🇸 Anti-gravity researcher Amy Eskridge was found shot dead... ruled a suicide.



One month earlier, she texted a friend: “If you see any report that I killed myself, I most definitely did not.”



She also said she was being hit with “energy weapons” and needed to “disclose soon.”… https://t.co/tL3cUI06di pic.twitter.com/wLFHbQZPZh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 22, 2026

Előre szólt: nem lesz öngyilkos

Egy brit egykori hírszerző tiszt szerint, aki kapcsolatban állt Eskridge-dzsel, a nő nem sokkal halála előtt üzenetet küldött, amelyben azt írta: ha öngyilkosságról szóló hírek jelennek meg róla, azok nem felelnek meg a valóságnak.

A férfi azt állítja, hogy a kutató környezetéből többen is hasonló zaklatásokról számoltak be, bár ezek az állítások egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést.

Eskridge olyan technológiákon dolgozott, amelyek egyes feltételezések szerint a jövő űrkutatását is forradalmasíthatják. Egyes elméletek szerint munkája kapcsolatba hozható az úgynevezett antigravitációs meghajtással, amelyet gyakran UFO-kkal is összefüggésbe hoznak.

A tudós édesapja ugyanakkor visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint lánya halála gyanús körülmények között történt.

