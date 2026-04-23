Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Egészségesnek hitték, pedig a bőrrák előidézője lehet ez a népszerű étel

Ukrán és lett ügynököket fogtak el egy közúti ellenőrzés során

A német rendőrség egy rutinszerű közúti ellenőrzés során két külföldi állampolgárt vett őrizetbe Bajorországban. A hatóságok szerint a letartóztatottak ügynök tevékenységet folytathattak egy külföldi szervezet megbízásából.
A 45 éves lett és a 43 éves ukrán férfit az A6-os autópályán, Neuendettelsau közelében állították meg. A nyomozás jelenlegi állása szerint mindkét gyanúsított ügynök feladatokat láthatott el, amelyek akár szabotázsakció előkészítésére is utalhatnak számolt be ról a Híradó.hu

A két ügynök egy közúti ellenőrzés során bukott le
Lebukott az ügynök hálózat?

Az igazoltatás során kiderült, hogy egyik férfi sem rendelkezett bejelentett németországi lakcímmel. A jármű átvizsgálása során a rendőrök több gyanús eszközt találtak.

A lefoglalt tárgyak között hamisított okmányok, kamerák és egy drón is szerepelt.

Emellett GPS-nyomkövetők, rádióberendezések és több SIM-kártyás mobiltelefonok is előkerültek. Az ügyészség szerint ezek az eszközök szervezett, titkos tevékenységre utalhatnak. A hatóságok úgy vélik, hogy a férfiak hamis személyazonosító okmányok beszerzésében is részt vettek. A nyomozás célja annak feltárása, hogy pontosan mely szervezetnek dolgoztak. 

A két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték,

 miközben a hatóságok tovább vizsgálják az eset nemzetbiztonsági vonatkozásait.

Ukrán aranykonvojbotrány Magyarországon

A magyar hatóságok 2026 márciusában állítottak meg egy ukrán aranykonvojt, amely hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat szállított. A járművekben több mint 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, miközben a szállítmány Ausztriából Ukrajnába tartott. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, és az is felmerült, hogy a tranzit mögött bonyolult nemzetközi háttér állhat.

 

Zelenszkij kulcsembere személyesen szállította a pénzt

 A pénzszállító konvojt az ukrán oknyomozó újságírók szerint Zelenszkij egyik kulcsemberének pénze töltötte meg.

 

 

