A 45 éves lett és a 43 éves ukrán férfit az A6-os autópályán, Neuendettelsau közelében állították meg. A nyomozás jelenlegi állása szerint mindkét gyanúsított ügynök feladatokat láthatott el, amelyek akár szabotázsakció előkészítésére is utalhatnak – számolt be ról a Híradó.hu
Lebukott az ügynök hálózat?
Az igazoltatás során kiderült, hogy egyik férfi sem rendelkezett bejelentett németországi lakcímmel. A jármű átvizsgálása során a rendőrök több gyanús eszközt találtak.
A lefoglalt tárgyak között hamisított okmányok, kamerák és egy drón is szerepelt.
Emellett GPS-nyomkövetők, rádióberendezések és több SIM-kártyás mobiltelefonok is előkerültek. Az ügyészség szerint ezek az eszközök szervezett, titkos tevékenységre utalhatnak. A hatóságok úgy vélik, hogy a férfiak hamis személyazonosító okmányok beszerzésében is részt vettek. A nyomozás célja annak feltárása, hogy pontosan mely szervezetnek dolgoztak.
A két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték,
miközben a hatóságok tovább vizsgálják az eset nemzetbiztonsági vonatkozásait.
Ukrán aranykonvojbotrány Magyarországon
A magyar hatóságok 2026 márciusában állítottak meg egy ukrán aranykonvojt, amely hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat szállított. A járművekben több mint 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, miközben a szállítmány Ausztriából Ukrajnába tartott. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, és az is felmerült, hogy a tranzit mögött bonyolult nemzetközi háttér állhat.
Zelenszkij kulcsembere személyesen szállította a pénzt
A pénzszállító konvojt az ukrán oknyomozó újságírók szerint Zelenszkij egyik kulcsemberének pénze töltötte meg.