Ukrán és lett ügynököket fogtak el egy közúti ellenőrzés során

A 45 éves lett és a 43 éves ukrán férfit az A6-os autópályán, Neuendettelsau közelében állították meg. A nyomozás jelenlegi állása szerint mindkét gyanúsított ügynök feladatokat láthatott el, amelyek akár szabotázsakció előkészítésére is utalhatnak – számolt be ról a Híradó.hu

A két ügynök egy közúti ellenőrzés során bukott le

Lebukott az ügynök hálózat?

Az igazoltatás során kiderült, hogy egyik férfi sem rendelkezett bejelentett németországi lakcímmel. A jármű átvizsgálása során a rendőrök több gyanús eszközt találtak.

A lefoglalt tárgyak között hamisított okmányok, kamerák és egy drón is szerepelt.

Emellett GPS-nyomkövetők, rádióberendezések és több SIM-kártyás mobiltelefonok is előkerültek. Az ügyészség szerint ezek az eszközök szervezett, titkos tevékenységre utalhatnak. A hatóságok úgy vélik, hogy a férfiak hamis személyazonosító okmányok beszerzésében is részt vettek. A nyomozás célja annak feltárása, hogy pontosan mely szervezetnek dolgoztak.

A két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték,

miközben a hatóságok tovább vizsgálják az eset nemzetbiztonsági vonatkozásait.