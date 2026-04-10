Új szabály jön: ujjlenyomatot és fotót kér az EU az utazóktól

Az úgynevezett Entry/Exit System (EES) célja, hogy nyomon kövesse, mikor lépnek be és ki a nem uniós állampolgárok a schengeni övezetből. A rendszer fokozatosan indul, de péntektől már több határátkelőn is működik. Az új szabály szerint az utasoknak az első belépéskor biometrikus adatokat kell megadniuk: az útlevél beszkennelése mellett ujjlenyomatot vesznek és fotót készítenek róluk – közölte a BBC.

Az ujjlenyomat-ellenőrzés egyelőre lassíthatja a határátlépést

Már bevezették az ujjlenyomat-ellenőrzést

Az adatokat három évig tárolják, és minden utazásnál ellenőrzik.

A rendszer bevezetése miatt több repülőtéren már most hosszabb várakozási időkről számoltak be, és a szakértők szerint a forgalmas időszakokban még nagyobb torlódások alakulhatnak ki.

A BBC megjegyzi, hogy a szabály a brit utazókra is vonatkozik.

Az Európai Unió szerint az új rendszer növeli a biztonságot, és hosszabb távon gyorsabbá teheti a határátlépést.

