Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

ujjlenyomat

Új szabály jön: ujjlenyomatot és fotót kér az EU az utazóktól

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Unió új határvédelmi rendszert vezet be. Ennek keretében az EU-ba érkező, unión kívüli utazóktól ujjlenyomatot és arcképet is kérnek.
ujjlenyomat Schengen határátléptetés

Az úgynevezett Entry/Exit System (EES) célja, hogy nyomon kövesse, mikor lépnek be és ki a nem uniós állampolgárok a schengeni övezetből. A rendszer fokozatosan indul, de péntektől már több határátkelőn is működik. Az új szabály szerint az utasoknak az első belépéskor biometrikus adatokat kell megadniuk: az útlevél beszkennelése mellett ujjlenyomatot vesznek és fotót készítenek róluk – közölte a BBC

Az ujjlenyomat-ellenőrzés egyelőre lassíthatja a határátlépést – Fotó: Unsplash
Az ujjlenyomat-ellenőrzés egyelőre lassíthatja a határátlépést
Már bevezették az ujjlenyomat-ellenőrzést

 Az adatokat három évig tárolják, és minden utazásnál ellenőrzik.

A rendszer bevezetése miatt több repülőtéren már most hosszabb várakozási időkről számoltak be, és a szakértők szerint a forgalmas időszakokban még nagyobb torlódások alakulhatnak ki. 

A BBC megjegyzi, hogy a szabály a brit utazókra is vonatkozik.

Az Európai Unió szerint az új rendszer növeli a biztonságot, és hosszabb távon gyorsabbá teheti a határátlépést.

Kiderült, mik határozzák meg az ujjlenyomat formáját

A végtagok fejlődéséért felelős gének határozzák meg az ujjlenyomat formáját, nem pedig a bőrért felelős gének - állapították meg kínai kutatók.

Ősi tengeri fosztogató ujjlenyomatát fedezték fel egy vaskori csónakon

Mikael Fauvelle, a Lundi Egyetem neves régésze és kutatócsapata egy olyan lelettel találkozott, amely közvetlen kapcsolatot teremt a bronzkor és vaskor határán élő emberekkel. Az ősi tengeri fosztogató ujjlenyomata ugyanis fennmaradt Skandinávia legrégebbi ismert deszkás csónakján, amely körülbelül 3000 évvel ezelőtt süllyedt el.

 

 

