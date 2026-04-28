Sokkoló körülmények között halt meg az ismert újságíró

A gumiabroncsok áttörték a kocsi tetejét, és a helyszínen halálos sérüléseket okoztak. A baleset körülményeit még vizsgálják, de az újságíró halála az egész közösséget megrázta – számolt be róla a New York Post.

Hátborzongató balesetben vesztette életét a Saint Louis-i újságíró.

Fotó: Unsplash

Az újságíró legendás pályájának vége

Hartmann több mint négy évtizeden át meghatározó alakja volt a helyi médiának, különösen St. Louis közéletében. Nevéhez fűződik több jelentős kiadvány megalapítása, és

televíziós szereplései révén is széles körben ismertté vált.

Legismertebb műsora a „Donnybrook” című vitaműsor volt, amelyet 1987-ben indított útjára. Barátai és kollégái nemcsak szakmai kiválóságát, hanem emberi kvalitásait is kiemelték. Felesége és két gyermeke gyászolja. A család és a közeli ismerősök szerint Hartmann szerető férj és elkötelezett apa volt.

Nemrég még politikai pályára lépett, és kongresszusi képviselőnek is indult, bár nem nyert.

Ismerősei úgy vélik, még számos terve és mondanivalója lett volna, amelyek már nem valósulhatnak meg.