Sokkoló képeken a fronton éhező ukrán katonák – teljes az összeomlás

Komoly válságot ismert el az Ukrajna hadvezetése a Kupjanszk fronton, miután nyilvánosságra kerültek az éhező katonákat ábrázoló képek, amelyek országos felháborodást váltottak ki.
Az Ukrajna fegyveres erői hivatalosan is elismerték, hogy súlyos logisztikai problémák alakultak ki a Kupjanszk térségében, miután az orosz támadások jelentősen megnehezítették az utánpótlási útvonalakat. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a közösségi médiában olyan képek terjedtek el, amelyeken kimerült, alultáplált katonák láthatók.

Ukrajna elismerte: éheznek a katonák a fronton, sokkoló fotók kerültek elő / Fotó: X

A beszámolók szerint a 2. gépesített zászlóalj katonái akár 17 napig is megfelelő élelmiszer és víz nélkül maradhattak. Ez a helyzet gyors politikai és katonai reakciót váltott ki Kijevben.

A hadvezetés közlése szerint az orosz erők célzott csapásokat mérnek az Oszkil folyó feletti átkelőkre, ami gyakorlatilag megbénította az utánpótlást. A fronton lévő egységeket most ideiglenesen vízi szállítással és nehéz drónokkal próbálják ellátni, ami azonban korlátozott és kockázatos megoldás.

Parancsnoki tisztogatás a botrány után

A katonai vezetés nemcsak a külső nyomásra, hanem belső hibákra is reagált. A jelentések szerint a brigád parancsnoksága nem megfelelően jelentette a helyzetet a fronton, ami hozzájárult az ellátási összeomláshoz és egyes pozíciók elvesztéséhez.

Ennek következtében leváltották a 14. különálló gépesített dandár parancsnokát, míg a 10. hadtest parancsnokát lefokozták. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A hadvezetés hangsúlyozta, hogy az új parancsnokság „minden lehetséges intézkedést megtesz a helyzet stabilizálására”, valamint az ellátási lánc helyreállítására.

Orosz drónok és folyamatos támadások nehezítik a helyzetet

A térség továbbra is az egyik legintenzívebb harctér maradt. Orosz források szerint az úgynevezett „Rubikon” drónegység kifejezetten az utánpótlási útvonalak megbénítására specializálódott, és rendszeresen támadja a szállítójárműveket.

Ez azt jelenti, hogy az ellátási műveletek szinte folyamatos veszélyben zajlanak, ami tovább rontja az ukrán csapatok helyzetét a front ezen szakaszán.

 

 

