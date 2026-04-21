Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Fotó: AFP

Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre.

Hozzátette:

előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.

Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte: az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.

Hangsúlyozta: az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás.

Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.

Az Izraellel fennálló uniós kapcsolatokkal összefüggésben Kaja Kallas elmondta: egyes tagállamok az EU-Izrael társulási megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését, valamint a telepekről származó áruk kereskedelmi korlátozását javasolták, míg mások ezt ellenezték. Mivel a megállapodás felfüggesztéséhez egyhangúság szükséges, erről nem született döntés, de a vita folytatódik.

Iránnal kapcsolatban a politikus közölte: a hajózás szabadsága nem képezheti vita tárgyát. Elfogadhatatlannak nevezte a Hormuzi-szoros átjárhatóságával kapcsolatos kiszámíthatatlan jelzéseket, és hangsúlyozta, hogy az áthaladás szabadságát biztosítani kell.

Hozzátette: megállapodás született a szankciós rendszer kiterjesztéséről azokra is, akik megsértik a hajózás szabadságát.