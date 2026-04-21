Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.
Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre.
Hozzátette:
előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.
Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte: az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.
Hangsúlyozta: az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás.
Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.
Az Izraellel fennálló uniós kapcsolatokkal összefüggésben Kaja Kallas elmondta: egyes tagállamok az EU-Izrael társulási megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését, valamint a telepekről származó áruk kereskedelmi korlátozását javasolták, míg mások ezt ellenezték. Mivel a megállapodás felfüggesztéséhez egyhangúság szükséges, erről nem született döntés, de a vita folytatódik.
Iránnal kapcsolatban a politikus közölte: a hajózás szabadsága nem képezheti vita tárgyát. Elfogadhatatlannak nevezte a Hormuzi-szoros átjárhatóságával kapcsolatos kiszámíthatatlan jelzéseket, és hangsúlyozta, hogy az áthaladás szabadságát biztosítani kell.
Hozzátette: megállapodás született a szankciós rendszer kiterjesztéséről azokra is, akik megsértik a hajózás szabadságát.
Kallas szerint az Öböl-menti országok elleni iráni dróntámadások mögött valószínűleg orosz technológiai fejlesztések állnak. Az EU ezért szorosabb együttműködésre törekszik a térség országaival, a többi között a szankciók terén is, valamint erősítené a biztonsági és védelmi együttműködést a régióval.
Brüsszel nagy reményeket fűz a magyar vétó elmaradásához
A magyarországi politikai fordulat miatt nagy reményeket fűz a brüsszeli vezetés az Ukrajnával kapcsolatos tervekhez. A Luxemburgban tanácskozó uniós külügyminiszterek bizakodóak, hogy az óriási hitelkeret első részletét már akár májusban folyósíthatják Ukrajnának, míg a 20. orosz szankciós csomag kapcsán is előrelépést remélnek.
Oroszország válasza sem marad el
Az Európai Unió Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelének blokkolása akkor is folytatódik, ha Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszavonja a vétót – véli Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője. Szerinte vannak még olyan országok, amelyek kifejezik majd az álláspontjukat ebben a kérdésben. Bulgária álláspontja sem teljesen egyezik az Európai Unióéval ebben a kérdésben és az Oroszországból érkező energiahordozók szállítását illetően.