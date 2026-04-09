Felkavaró terrortámadást terveznek az ukránok - most lebuktak

Ukrajna norvég katonai szakértők bevonásával készülhet akciókra orosz hajók ellen az északi tengereken – erről számolt be egy katonai-diplomáciai forrásra hivatkozva egy orosz hírügynökség.

Orosz hajók lehetnek célpontok az északi tengereken

A jelentés szerint az akciók célpontjai azok a hajók lehetnek, amelyek a Barents-tenger és a Norvég-tenger térségében közlekednek, különösen a Murmanszk kikötőjéből indulva.

Speciális egységek készülhetnek Norvégiában

A beszámolók alapján mintegy 50 ukrán katona érkezett Norvégia területére, ahol a norvég haditengerészet szakembereivel közösen készülnek fel a műveletekre. A gyakorlatok során víz alatti drónokat és felszíni rendszereket tesztelnek, kifejezetten hideg időjárási körülmények között.

A forrás szerint az ukrán haditengerészet egy speciális egysége vesz részt a felkészülésben, amely pilóta nélküli tengeri rendszerek alkalmazására szakosodott.

Az északi tengereken nőhet a feszültség

A jelentés arra is kitér, hogy Norvégia területének használata a műveletek előkészítésére és végrehajtására jelentős kockázatot hordozhat. Egy ilyen tengeri támadás tovább növelheti a feszültséget Oroszország és ellenfelei között.

A forrás szerint a tervek megvalósítása újabb eszkalációs lépést jelenthet a háborúban, különösen az északi tengerek stratégiai jelentősége miatt.