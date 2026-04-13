Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Ukrajna egyre fejlettebb megoldásokat keres az orosz támadások kivédésére, és most már az űr is a hadszíntér részévé válhat. A cél az, hogy a beérkező rakéta még a légkörön kívül megsemmisüljön, így minimalizálva a pusztítást.

Ukrajna új rendszere már az űrben semmisítené meg a rakétákat Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

A fejlesztésekről Fjodor Veniszlavszkij beszélt, aki szerint az elfogás a leghatékonyabb akkor, amikor a rakéta még nem választotta szét a robbanófejeket, vagyis az útja korai szakaszában, akár az űr határán.

A képviselő azt is elárulta, hogy az ukrán hadsereg már két titkos indítást hajtott végre. Az egyik esetben több mint 100 kilométeres magasságot értek el, míg a második alkalommal 204 kilométerig jutottak – ez már egyértelműen az űr tartománya.

Új korszak jön a hadviselésben

A fejlesztések célja egy úgynevezett „légi űrkikötő” létrehozása, amely lehetővé tenné az elfogó rendszerek gyors indítását. Ez az űr elfogás koncepciója, amely teljesen új dimenziót nyithat a modern hadviselésben.

A tervek szerint Ukrajna három-öt éven belül akár önálló űrhaderőt is létrehozhat. Ez azt jelenti, hogy az ország nemcsak a földön és a levegőben, hanem az űrben is képes lehet katonai műveleteket végrehajtani.

A háttérben az áll, hogy értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készülhet újabb csapásokra. Ukrajna ezért igyekszik még a kilövés utáni legkorábbi szakaszban semlegesíteni a fenyegetést, mielőtt az elérné a célpontját.