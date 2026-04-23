Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Ukrán drónok csapást mértek egy olajszivattyúzó és diszpécserközpontra az oroszországi Szamara megye területén az éjszaka folyamán – közölte kedden egy ukrán biztonsági forrás.

Ukrán drónok csaptak le az orosz olajhálózatra

A támadás a Proszvet nevű faluban található létesítményt érte. Az állomás a Barátság kőolajvezeték rendszerének része.

A támadás tüzet okozott, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként 20 ezer köbméter kapacitású nyersolajtartály sérült meg. A jelentést független forrásból nem erősítették meg.