Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Az éjszaka támadás rázta meg az orosz energiahálózatot: ukrán források szerint egy kulcsfontosságú olajlétesítményt értek találatok, több tartály is megsérült.
Ukrán drónok csapást mértek egy olajszivattyúzó és diszpécserközpontra az oroszországi Szamara megye területén az éjszaka folyamán – közölte kedden egy ukrán biztonsági forrás.
Ukrán drónok csaptak le az orosz olajhálózatra
A támadás a Proszvet nevű faluban található létesítményt érte. Az állomás a Barátság kőolajvezeték rendszerének része.
A támadás tüzet okozott, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként 20 ezer köbméter kapacitású nyersolajtartály sérült meg. A jelentést független forrásból nem erősítették meg.
