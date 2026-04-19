Az ultrafeldolgozott élelmiszerek nemcsak az általános egészségi állapotra lehetnek káros hatással, hanem egy új kutatás szerint a térdízületek állapotát is jelentősen ronthatják. A tudósok arra jutottak, hogy ezek az ételek összefüggésbe hozhatók a térdízületi kopás (osteoarthritis) fokozott kockázatával. A jelenség akkor is fennállhat, ha valaki nem túlsúlyos és rendszeresen mozog – írja a Fox News.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatása a térdízületre

A Kaliforniai Egyetem kutatóinak friss vizsgálata szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása összefügghet a combizmokban felhalmozódó zsír mennyiségének növekedésével, ami gyengítheti a térdízületet. A kutatás 615, még nem osteoarthritisben szenvedő ember adatait elemezte MRI-felvételek segítségével.

Az eredmények azt mutatták, minél nagyobb arányban szerepeltek az étrendben ultrafeldolgozott élelmiszerek – például bacon, hot dog, reggelizőpelyhek, előre csomagolt snackek és édességek –, annál több zsír jelent meg az izmokban.

Ez a hatás független volt a teljes kalóriabeviteltől, a testsúlytól és a fizikai aktivitástól is.

A kutatók szerint ez azért különösen aggasztó, mert az izomba kerülő zsír gyengíti a térd stabilitását, növeli az ízületi terhelést és gyulladáshoz vezethet. A tanulmány vezető szerzője szerint a térdízületi kopás világszerte az egyik legnagyobb nem daganatos egészségügyi költséget jelenti, és szorosan összefügg az elhízással és az életmódbeli tényezőkkel. A vizsgált résztvevők átlagosan napi étrendjük 41 százalékát fedezték ultrafeldolgozott élelmiszerekből.

A szakemberek szerint még azoknál is kimutatható volt az izomminőség romlása, akik egyébként vékonyak vagy aktív életmódot folytatnak.

A vizsgálat ugyanakkor főként olyan résztvevőkre épült, akik eleve nagyobb kockázatnak voltak kitéve térdproblémák szempontjából, így az eredmények nem feltétlenül általánosíthatók minden korcsoportra.