Soha nem látott részletességgel térképezték fel az univerzumot; megdöbbentő, mit keresnek

Az univerzum térképe a DESI-program ötéves megfigyeléssorozatának eredményeként készült el. A hatalmas adathalmaz feldolgozása most indul, az első nagy eredményeket 2027-re várják.
Három dimenziós térképen a világegyetem
Elkészült minden idők legrészletesebb, háromdimenziós térképe az univerzumról: a DESI nevű nemzetközi kutatási program több mint 47 millió galaxist és további 20 millió csillagot rögzített egy hatalmas, ötéves megfigyelési munka során. A tudósok szerint ez a valaha készült legnagyobb és legpontosabb kozmikus „CT-felvétel”, amely alapjaiban változtathatja meg azt, amit a világegyetem működéséről gondolunk.
A projekt középpontjában a Dark Energy Spectroscopic Instrument állt, amely 5000 optikai szálas érzékelővel vizsgálta az égboltot. A rendszer minden éjjel újabb és újabb fénypontokra állt rá, a begyűjtött fényt pedig spektrográfok elemezték, hogy megállapítsák az objektumok helyzetét, sebességét és kémiai összetételét. A legtávolabbi megfigyelt galaxisok fénye több mint 11 milliárd éves, vagyis szinte az univerzum hajnalából érkezett.
A DESI-programban több mint 900 kutató vett részt a világ 70 intézményéből. A felmérés célja a sötét energia jobb megértése volt, vagyis annak a láthatatlan erőnek a vizsgálata, amely az univerzum mintegy 70 százalékát teszi ki, és a világegyetem gyorsuló tágulásáért felel. A korábbi adatok alapján már felmerült, hogy a sötét energia talán nem állandó, hanem idővel változik, ami teljesen új pályára állíthatja a kozmológiát.
A kutatók most a teljes ötéves adathalmaz feldolgozására készülnek, az első átfogó eredményeket 2027-re várják. A projekt ráadásul a tervezettnél is sikeresebb lett: az eredeti cél 34 millió galaxis és kvazár megfigyelése volt, a DESI azonban ennél jóval több adatot gyűjtött össze. A tudósok 2028-tól tovább bővítenék a programot, hogy még nagyobb égterületet térképezzenek fel, és újabb nyomokat találjanak a sötét energia természetéről – Daily Mail.
