univerzum

Soha nem látott részletességgel térképezték fel az univerzumot; megdöbbentő, mit keresnek

Elkészült minden idők legrészletesebb, háromdimenziós világtérképe, amely több tízmillió égi objektumot rögzít. Az univerzum térképe több mint 47 millió galaxist és 20 millió csillagot tartalmaz. A kutatók ettől azt várják, hogy közelebb kerülnek a sötét energia működésének megértéséhez.
Az univerzum térképe a DESI-program ötéves megfigyeléssorozatának eredményeként készült el. A hatalmas adathalmaz feldolgozása most indul, az első nagy eredményeket 2027-re várják.

Elkészült minden idők legrészletesebb, háromdimenziós térképe az univerzumról (Illusztráció)
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Három dimenziós térképen a világegyetem

Elkészült minden idők legrészletesebb, háromdimenziós térképe az univerzumról: a DESI nevű nemzetközi kutatási program több mint 47 millió galaxist és további 20 millió csillagot rögzített egy hatalmas, ötéves megfigyelési munka során. A tudósok szerint ez a valaha készült legnagyobb és legpontosabb kozmikus „CT-felvétel”, amely alapjaiban változtathatja meg azt, amit a világegyetem működéséről gondolunk.

A projekt középpontjában a Dark Energy Spectroscopic Instrument állt, amely 5000 optikai szálas érzékelővel vizsgálta az égboltot. A rendszer minden éjjel újabb és újabb fénypontokra állt rá, a begyűjtött fényt pedig spektrográfok elemezték, hogy megállapítsák az objektumok helyzetét, sebességét és kémiai összetételét. A legtávolabbi megfigyelt galaxisok fénye több mint 11 milliárd éves, vagyis szinte az univerzum hajnalából érkezett.

Az univerzum egyre csendesebb és kihaltabb lesz.
Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

A DESI-programban több mint 900 kutató vett részt a világ 70 intézményéből. A felmérés célja a sötét energia jobb megértése volt, vagyis annak a láthatatlan erőnek a vizsgálata, amely az univerzum mintegy 70 százalékát teszi ki, és a világegyetem gyorsuló tágulásáért felel. A korábbi adatok alapján már felmerült, hogy a sötét energia talán nem állandó, hanem idővel változik, ami teljesen új pályára állíthatja a kozmológiát.

A kutatók most a teljes ötéves adathalmaz feldolgozására készülnek, az első átfogó eredményeket 2027-re várják. A projekt ráadásul a tervezettnél is sikeresebb lett: az eredeti cél 34 millió galaxis és kvazár megfigyelése volt, a DESI azonban ennél jóval több adatot gyűjtött össze. A tudósok 2028-tól tovább bővítenék a programot, hogy még nagyobb égterületet térképezzenek fel, és újabb nyomokat találjanak a sötét energia természetéről – Daily Mail.

Összeomlott a fizika: nincs magyarázat arra, ami az univerzummal történik

Minden korábbinál precízebben mérték a világmindenség tágulási sebességét. Az univerzum tágulása a friss eredmények tükrében lényegesen gyorsabb, mint azt korábban jósolták. A felfedezés arra enged következtetni, hogy a kozmosz működéséről alkotott jelenlegi modelljeink nem teljesek.

Hajmeresztő dologra jött rá Hawking, más lehet az univerzum, mint hittük

Stephen Hawking évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott egy olyan elméleti problémát, amely azóta is álmatlan éjszakákat okoz a tudósoknak. Az úgynevezett fekete lyuk információs paradoxon lényege szerint, amikor egy fekete lyuk elnyel valamit, az azzal kapcsolatos információ örökre elvész. Ez azonban ellentmond a kvantummechanika egyik alapvető törvényének, amely kimondja, hogy az információ soha nem semmisülhet meg teljesen.

 

