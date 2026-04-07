Retteghet a világ: Oroszország új szintre emeli az űrhadviselést

Az űrhadviselés új fejezetét jelezheti az orosz ROSZ projektje, amelyet már katonai drónplatformként is emlegetnek. Az Orosz Orbitális Állomás (orosz elnevezéséből ROSZ) telepítése 2028-ban kezdődhet, és az űrkutatás szerepét is új irányba tolhatja.

Oroszország mindenkit megelőzhet az űrhadviselésben

Moszkva új szintre emelheti az űrhadviselést: az oroszok készülő orbitális állomása, a ROSZ már nem egyszerű tudományos bázisként, hanem katonai drónplatformként kerülhet pályára. Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója szerint az első modult 2028-ban bocsátják fel, noha a korábbi tervek még 2025–2026-os kezdéssel számoltak. A projekt csúszása önmagában is figyelemre méltó, de az igazi fordulatot az jelzi, hogy az új állomás szerepét már nyíltan katonai összefüggésben emlegetik.

A ROSZ jelentőségét az adja, hogy a tervek szerint ez lehet a világ első olyan űrállomása, amelyet drónplatformként is használnának. Ez azt jelenti, hogy az állomás nem pusztán kutatási vagy logisztikai feladatokat láthat el, hanem a modern hadviselés egyik új csomópontjává válhat.

Az orosz vezetés számára ez különösen fontos, mert jelenleg több esetben kínai műholdrendszerek segítik az orosz drónok működését, Moszkva pedig saját, függetlenebb katonai űrinfrastruktúrát akar kiépíteni.

A Roszkoszmosz helyzete eleve sajátos, mert nem klasszikus űrügynökségként működik, hanem állami vállalatként, amely katonai célú fejlesztésekben is részt vesz. Ez éles különbséget jelent a NASA vagy az ESA működéséhez képest.

A szervezet múltja is azt mutatja, hogy komoly tapasztalata van az emberes űrrepülésben, műholdak indításában és orbitális rendszerek üzemeltetésében, most azonban a hangsúly egyre látványosabban tolódik a hadászati alkalmazások felé.

A ROSZ így sokkal több lehet egy új orosz űrállomásnál. A projekt azt üzeni, hogy a világűr a következő években még élesebben válhat katonai versenytérré. Oroszország, Kína és az Egyesült Államok fejlesztései egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy az űrkutatás és a hadviselés közötti határ egyre gyorsabban tűnik el – számolt be a Vg.hu.