Nem fogja elhinni, mi mindent vittek magukkal az űrhajósok

A Progressz MSZ-34 orosz teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta fedélzetén elindult vasárnap a kazahsztáni Bajkonurból a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség. A hordozórakéta pályára állította a mintegy 7,4 tonnás űrhajót, amely most az ISS felé tart.
Az űrhajó az űrállomásig mintegy 49,5 órát repül, amely után az MSZ-34 az űrállomás orosz szegmensének Zvezda moduljához csatlakozik.

A Progressz MSZ-34 orosz teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta fedélzetén indult útnak – Fotó: Unsplash
A Progressz MSZ-34 orosz teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta fedélzetén indult útnak
Fotó: Unsplash

Ezeket vitték magukkal az űrhajóra

A Nemzetközi Űrállomás 95. ellátási missziójának programja szerint a Progressz mintegy 2,5 tonnányi rakományt szállít, köztük 700 kilogramm üzemanyagot az állomás feltöltéséhez, 420 kilogramm ivóvizet és 50 kilogramm oxigént az ISS légkörének pótlásához. Továbbá új űrruhát, a kísérletekhez szükséges felszereléseket, többek között VR-szemüvegeket (virtuális valóságot mutató szemüveg) és a "Virtual" nevű kísérlethez szükséges eszközöket vitt, amelyek segítségével nyomon követhetik a szervezet reakcióit, ellenőrizhetik, hogy a súlytalanság hogyan hat a látásra, a szervezet egyensúlyozó (vestibularis) rendszerére a belső fülben, illetve a térbeli orientációra.

A Progressz MSZ egy orosz automatikus űrhajó, amelyet űrállomások ellátására használnak. Feladata különféle rakományok szállítása az ISS-re, valamint az űrállomás pályájának korrekciója.

