Nem fogja elhinni, mi mindent vittek magukkal az űrhajósok

Az űrhajó az űrállomásig mintegy 49,5 órát repül, amely után az MSZ-34 az űrállomás orosz szegmensének Zvezda moduljához csatlakozik.

A Progressz MSZ-34 orosz teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta fedélzetén indult útnak

Ezeket vitték magukkal az űrhajóra

A Nemzetközi Űrállomás 95. ellátási missziójának programja szerint a Progressz mintegy 2,5 tonnányi rakományt szállít, köztük 700 kilogramm üzemanyagot az állomás feltöltéséhez, 420 kilogramm ivóvizet és 50 kilogramm oxigént az ISS légkörének pótlásához. Továbbá új űrruhát, a kísérletekhez szükséges felszereléseket, többek között VR-szemüvegeket (virtuális valóságot mutató szemüveg) és a "Virtual" nevű kísérlethez szükséges eszközöket vitt, amelyek segítségével nyomon követhetik a szervezet reakcióit, ellenőrizhetik, hogy a súlytalanság hogyan hat a látásra, a szervezet egyensúlyozó (vestibularis) rendszerére a belső fülben, illetve a térbeli orientációra.

🚀A Soyuz-2.1a rocket carrying the Progress MS-34 launched from Baikonur Cosmodrome on April 26, delivering over 2,500 kg of supplies to the International Space Station.



Docking is expected on April 28. pic.twitter.com/KLkO2SNbjs — The Caspian Post (@thecaspianpost) April 26, 2026

A Progressz MSZ egy orosz automatikus űrhajó, amelyet űrállomások ellátására használnak. Feladata különféle rakományok szállítása az ISS-re, valamint az űrállomás pályájának korrekciója.

