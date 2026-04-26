Nem fogja elhinni, mi mindent vittek magukkal az űrhajósok

Az űrhajó az űrállomásig mintegy 49,5 órát repül, amely után az MSZ-34 az űrállomás orosz szegmensének Zvezda moduljához csatlakozik.
Ezeket vitték magukkal az űrhajóra
A Nemzetközi Űrállomás 95. ellátási missziójának programja szerint a Progressz mintegy 2,5 tonnányi rakományt szállít, köztük 700 kilogramm üzemanyagot az állomás feltöltéséhez, 420 kilogramm ivóvizet és 50 kilogramm oxigént az ISS légkörének pótlásához. Továbbá új űrruhát, a kísérletekhez szükséges felszereléseket, többek között VR-szemüvegeket (virtuális valóságot mutató szemüveg) és a "Virtual" nevű kísérlethez szükséges eszközöket vitt, amelyek segítségével nyomon követhetik a szervezet reakcióit, ellenőrizhetik, hogy a súlytalanság hogyan hat a látásra, a szervezet egyensúlyozó (vestibularis) rendszerére a belső fülben, illetve a térbeli orientációra.
A Progressz MSZ egy orosz automatikus űrhajó, amelyet űrállomások ellátására használnak. Feladata különféle rakományok szállítása az ISS-re, valamint az űrállomás pályájának korrekciója.
