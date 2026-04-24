Ettől félt mindenki: Von der Leyen fontos bejelentést tett

Az 54 napja tartó közel-keleti konfliktus már kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár az Európai Unió számára – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Ursula von der Leyen az EU gazdasági hatásairól beszélt a csúcson

Ursula von der Leyen szerint már most súlyos az EU helyzete

A ciprusi Nicosiában az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követő sajtótájékoztatóján a brüsszeli testület vezetője rámutatott: a konfliktus kezdete óta az EU importált fosszilis energiahordozókra fordított kiadásai több mint 25 milliárd euróval emelkedtek, miközben az energia mennyisége nem nőtt.

Von der Leyen hangsúlyozta: a helyzet egyértelművé teszi, hogy az uniónak csökkentenie kell a külső fosszilis energiaforrásoktól való függőségét, mivel ez sérülékennyé teszi a válságokkal szemben.