Ettől félt mindenki: Von der Leyen fontos bejelentést tett

Az Európai Unió vezetői egyre komolyabb kihívásokkal szembesülnek a nemzetközi helyzet alakulása miatt. Ursula von der Leyen szerint a közel-keleti konfliktus már kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár az EU számára, különösen az energiaárak terén.
Az 54 napja tartó közel-keleti konfliktus már kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár az Európai Unió számára – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.
Ursula von der Leyen szerint már most súlyos az EU helyzete
A ciprusi Nicosiában az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követő sajtótájékoztatóján a brüsszeli testület vezetője rámutatott: a konfliktus kezdete óta az EU importált fosszilis energiahordozókra fordított kiadásai több mint 25 milliárd euróval emelkedtek, miközben az energia mennyisége nem nőtt.
Von der Leyen hangsúlyozta: a helyzet egyértelművé teszi, hogy az uniónak csökkentenie kell a külső fosszilis energiaforrásoktól való függőségét, mivel ez sérülékennyé teszi a válságokkal szemben.
